田納西州15歲中國領養女孩 樹砸頭亡 器捐遺愛人間

由中國領養來的田納西州15歲高中生艾利亞‧布魯克斯(右二)，遭倒塌的樹木砸中喪生。圖她為生前與家人合影。(GoFundMe網站)

田納西州 自由溪高中(The Liberty Creek High School)一名中國領養女孩啦啦隊員，3日在風速高達每小時79哩的強烈風暴 中遭倒塌的樹木砸中，導致創傷性腦損傷，最終不治身亡。

亨德森維爾市(Hendersonville)15歲的艾利亞·布魯克斯(Aleya Brooks)事發當天，正在幫家人清理車道上的散落物，意外發生後布魯克斯被送往天際線醫院(Skyline Hospital)治療，她的腦部嚴重出血，頭部、臉部骨折，必須配戴維生設備，但仍無法度過危機，於隔天死亡。

布魯克斯的父親傑森(Jason)在臉書 發文：「這不是我們任何人希望或祈禱的結局，我們就只是站在那裡，握著她的手，輕撫她的頭髮，提醒她是多麼地受到愛護，雖然她無法回應。」

來自中國的布魯克斯九個月大時由傑森、達菈(Darla)領養，她立志成為一名神經心理學者，替人治療腦部損傷。

傑森說：「我們的女兒希望聆聽許多人的心聲，實際上卻死於創傷性腦損傷，這真的很艱難。」

回憶起和家人目睹女兒戴上維生設備的時刻，傑森的貼文寫到：「我們美麗完美的公主靠呼吸器維生，做多次靜脈注射，希望降低大腦腫脹與壓力。」

然而經過搶救仍無法降低布魯克斯的腦腫脹，無法使生命徵象穩定，她的家人決定走「唯一可行的道路」，傑森在哀悼文中說：「經過艱苦的奮鬥，我們的女兒現在已在耶穌的懷抱中。」

儘管生命短暫，家屬決定延續布魯克斯的志願，在籌資平台GoFundMe成立募款活動，「為促進神經與大腦失調的照護與研究」籌募資金。

截至6日晚間，已募得超過2萬3000元，另外也將布魯克斯的器官捐贈出去，遺愛人間。

自由溪高中成員紛紛表達哀悼之意，他們表示布魯克斯有「最美麗的精神」。

除了布魯克斯，另有兩人在3日這場襲擊田州中部的風暴中遇難，三起事故皆與樹木倒塌相關。

其中一名身分未明的死者是漢弗萊斯郡(Humphreys)的居民，一棵樹木撞上其車輛，過程中不幸喪生。