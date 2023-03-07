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減少鈉、添加糖含量…FDA修「健康」定義 食品廠轟太嚴

編譯陳韻涵／綜合6日電
聯邦食品暨藥物管理局計畫修正時食品「健康」定義，減少鈉、添加糖與飽和脂肪的含量，招致食品製造廠反彈。圖為一盒早餐穀物上的營養標示。(美聯社)
聯邦食品暨藥物管理局計畫修正時食品「健康」定義，減少鈉、添加糖與飽和脂肪的含量，招致食品製造廠反彈。圖為一盒早餐穀物上的營養標示。(美聯社)

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)將重新修正「健康」的定義，減少鈉、添加糖與飽和脂肪的含量，但此舉招致食品製造廠反彈，稱新的健康定義會讓所有包裝食品都不合規定。 

華盛頓郵報報導，北美最大包裝食物公司之一「康尼格拉食品公司」(Conagra Foods)的「健康選擇」(Healthy Choice)標示已存在30年，旗下冷凍食品是追求快速方便的消費者首選。

康尼格拉食品的健康商標食品，占該公司總銷售額的60%，去年賣掉2億份餐點；然而，FDA欲更新「健康」定義，可能對康尼格拉食品公司造成天翻地覆的影響。

FDA去年9月宣布將對產品正面貼有「健康」標示的多項食物產品祭出營養標示的改變計畫，十多個食品製造業和產業組織已加入康尼格拉食品公司的行列，稱新標準太嚴格，將讓現行大多數食品難以符合健康規定。

根據FDA的提案，製造業若想繼續在產品上張貼「健康」標籤，產品必須至少含有一項FDA飲食指南推薦的主食，如蔬果或乳製品，且主食的含量必須達到一定水準。此外，食品廠還要遵守FDA對部分營養成分的限制，如飽和脂肪、鈉和添加糖的規定。

添加糖限制向來是FDA與食品大廠的分歧點，FDA先前規定限制飽和脂肪與鈉含量，但未限制添加糖。

代表全美1700個主要食品企業，包括知名麥片商「通用磨坊」(General Mills)、百事可樂集團(Pepsi)等企業的「消費者品牌協會」(Consumer Brands Association)在給FDA的54頁建議書中寫道，新規定太過嚴苛，可能讓絕大多數包裝食品都自動被歸類入不合規定的範疇。

消費者品牌協會寫道，「我們尤其關切提案中的添加糖門檻，我們感謝FDA關心過量攝取添加糖，但我們也認為，FDA對於添加糖攝取量與飲食相關疾病的關係缺乏科學共識與根據。」

FDA 食品暨藥物管理局 華盛頓郵報

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