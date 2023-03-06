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1個月內起2起…俄州事故未了 諾福克南方貨運火車又出軌

編譯俞仲慈／綜合5日電
諾福克南方鐵路公司一列貨運火車4日在俄亥俄州春田市附近出軌，造成20節車廂翻覆。(美聯社)
諾福克南方鐵路公司一列貨運火車4日在俄亥俄州春田市附近出軌，造成20節車廂翻覆。(美聯社)

諾福克南方(Norfolk Southern)鐵路公司一列貨運火車4日下午在俄亥俄州春田市(Springfield)附近出軌，造成20節車廂翻覆，這是該公司一個月內，發生的第二起火車出軌意外，但與2月3日俄亥俄州東巴勒斯坦(East Palestine,)出軌意外不同，這列貨運列車上並未裝載危險物品。

根據「哥倫布電訊報」(Columbus Dispatch)報導，這列沒有載運乘客的貨運火車4日下午5時，沿著克拉克郡展覽會館(Clark County Fairgrounds)附近41號州際公路行駛，突然在春田市意外出軌，212節車廂中有20節車廂翻覆，春田市位於俄亥俄州首府哥倫布(Columbus)以西約46哩處。

目擊者希頓(Shawn Heaton)回憶當時情況，他表示當火車穿越十字路口時，自己也正在十字路口等候，因此用手機即時捕捉出軌意外，「我就在那兒，正在玩手機，然後聽到一聲巨響，當我聽到巨響時，就開始錄影。」希頓補充道，「當我聽到爆炸聲時，各種各樣的碎片和金屬片從車廂下噴射出來，就在我開始錄影時，可以看到許多車廂脫離軌道。」

克拉克郡緊急事務管理局隨即為出軌現場方圓1000呎內的居民，尋求緊急避難所，但並未正式發布緊急疏散令，當局仍在努力確認現場是否有任何有害物質外洩。

上個月3日，諾福克南方一列貨運列車在行經俄亥俄州東巴勒斯坦時，發生出軌意外，造成38節車廂翻覆，而且列車上裝載的大量有毒物質爆炸引起大火，雖然並未造成人員傷亡，但已經造成有毒物質外洩，當地五千位居民一度被迫緊急撤離。

諾福克南方鐵路公司一列貨運火車4日在俄亥俄州春田市附近出軌，造成20節車廂翻覆。...
諾福克南方鐵路公司一列貨運火車4日在俄亥俄州春田市附近出軌，造成20節車廂翻覆。(美聯社)

俄亥俄州 巴勒斯坦 手機

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