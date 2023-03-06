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罕見案例…私人飛機遇亂流 一乘客死亡 FBI介入調查

編譯徐薏茹／綜合5日電

國家運輸安全委員會(NTSB)發言人莎拉·蘇利克(Sarah Sulick)4日說明一起事故，3日下午一架龐巴迪(Bombardier)私人商務噴射機從新罕布夏州基恩(Keene)起飛前往維吉尼亞州利斯堡(Leesburg)，途中經過新英格蘭地區時遭遇劇烈亂流，導致一名乘客死亡的罕見意外，該飛機被迫轉往康州布拉德利國際機場(BDL)降落；聯邦調查局(FBI)目前正介入調查此案。

該架私人飛機共有五名乘客，目前尚無法得知飛機的受損程度，NTSB未提供其他細節，包括該名死亡乘客是否有繫安全帶。

根據聯邦航空管理局(FAA)的資料庫，發生意外的私人飛機為密蘇里州公司Conexon所有，該公司拒絕置評請求。

蘇利克表示，作為調查的一部份，NTSB調查人員與兩名機組人員和其他乘客交談，該架飛機的駕駛艙音訊及數據紀錄已送往NTSB總部分析。

康州州警發言人表示，3日下午3時49分左右，康州州警回應布拉德利國際機場的醫療協助呼救，一名患者隨後由救護車送往醫院，「我們單位依據需求提供協助，NTSB和FBI正在調查這起案件的事實與情況，欲瞭解詳情請直接聯繫這些單位。」

飛行數據顯示，這架私人飛機當日下午約3時35分起飛，約3時45分降落之前最高飛行高度約2萬6000呎。

儘管航空安全多年來已經改善，亂流仍是造成機上乘客受傷的原因之一，但死亡屬於極為罕見的案例，本案的初步報告將於兩周內發布。

機場 維吉尼亞州 FBI

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