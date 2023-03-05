載毒劑火車出軌1個月後 美同家鐵路公司再爆列車出軌

美國鐵路公司「諾福克南方」4日發生近1個月來的第2起貨運列車出軌翻覆事故。（美聯社）

相隔1個月，美國鐵路公司「諾福克南方」（Norfolk Southern）4日再傳貨運列車出軌事故，事發地點同樣位於俄亥俄州 。儘管該公司出面聲稱，這次和2月3日發生在俄州「東巴勒斯坦 村」的貨運列車出軌事故「不同」，車上「未載運任何危險物質」，而且「沒人受傷」，但地方官員仍趕忙下令4日事故地點周圍的居民「就地避難」。

這次出軌事故發生在俄州春田（Springfield）市附近，東巴勒斯坦村就位於該市東北方290公里。上月該公司一列裝載數百萬磅重有毒化學製品的列車在該村出軌翻覆，車廂內的有毒物質外洩到當地環境中，數千人因此被迫撤離。

該公司在1份電子郵件聲明中宣稱，該事故列車共長達212節車廂，事發時正在春田附近向南行駛，其中約20節出軌。車上「未含有有害危險物質」，尚未接獲有人因此受傷的通報。惟該公司並未提及造成此次出軌的任何原因，只說其團隊正前往事故地點，俾展開清除工作。地方當局亦表示，最先趕到現場的（警消等）「第1線反應人員」正努力確認車廂中沒有毒素。

此前在東巴勒斯坦村的出軌事故列車共150節，其中38節車廂翻覆，除引發大火，其裝載的數種對人體有害化學物質還外洩至當地環境中。

運輸部長布塔朱吉（Pete Buttigieg）推文說，聯邦鐵路管理局（FRA）已向他簡報，他和該局將「密切監控」相關情況。共和黨俄州州長狄懷恩(Mike DeWine)也說，拜登 總統與布塔朱吉均已打電話給他，以提供任何該州所需的協助。他聲稱，「我們不認為（車上）含有有害、危險物質」。