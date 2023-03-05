機位好窄… 提訟限制縮座距 聯邦上訴法院駁回

不滿機位窄小的權益組織「航空者權利」，要求聯邦航空管理局對飛機座位及空間規畫設限的提訴，已遭法院拒絕。(美聯社)

長久以來忍受客機機位窄小的班機乘客要繼續忍了，華府 地區聯邦上訴法院3日駁回權益促進團體「航空者權利」(FlyersRights.org)，指該組織無法迫使聯邦航空管理局(FAA)，對班機座位及空間規畫做最低要求。

路透(Reuters)報導，上訴法院駁回本案，指座位安排、座椅窄小雖不舒服，但要說成危險就不「明顯、無可辯駁」。

國會在2018年給FAA一年時間，來制定班機座位的各面向，包括前後座位距離、椅子的傾斜度，認為對乘客安全是「必要」的。

但管轄華府地區的上訴法院拒絕下令給FAA，對座位三維如大小、前後空間等定出最低要求。

截至目前這類規定並不存在，雖說如此，航空公司必須在碰到緊急狀況90秒內疏散乘客；假如航空公司被迫重新規畫班機，利潤 也會受損。

航空人權利組織聲稱，座位安排得太緊，實質上會影響緊急疏散、對突發疾病如血栓想治療造成危害；上訴法院法官渥克(Justin Walker)代三席法官小組執筆寫判決書，駁回這些說法，指FAA對兩者均未取得令人信服的證據。

渥克寫道，很多航空公司的座位肯定小到令人不舒服，正因如此，有些乘客才會花錢購買較大座位、伸腳空間，但航空公司座位變得小到危險，並不明顯、無可辯駁。

渥克法官另表示，除非真小到具有危險，不然為乘客安全起見而設立座位大小規定，並無必要。

但航空者權利組織總裁哈德森(Paul Hudson)表示，判決罔顧國會的美意，即必須考量最小座位標準，假如FAA並無行動，乘客可想而知未來座位會縮小到「虐待等級」。

組織的律師科克派翠克(Michael Kirkpatrick)表示，即便把現況明文規定下來，都可預防座位維度變得更小。

對此FAA拒絕評論，航空業公會反對為座位設新規定。六名民主黨 聯邦參議員去年11月在多數黨領袖舒默帶領下，曾敦促FAA，明文禁止座位、伸腳空間再縮小。