密州休倫湖底 尋獲百年沉船 當年船難僅2人倖存

科學家在密西根州休倫湖尋獲1894年沉沒的Ironton號貨船，且船體許多部分仍完整。(美聯社)

密西根州 休倫湖(Lake Huron)北部的雷灣(Thunder Bay)地區，長期以來有不少船隻在此沉沒。1894年9月一個炎熱之夜，191呎(58米)的貨船Ironton號與一艘木貨輪俄亥俄號(Ohio)相撞雙雙沉沒，Ironton的船長與六名水手爬進救生艇，但救生艇被沉船拖進水底，最終只有兩人倖存，百多年來，科學家及海洋考古學家苦苦追尋Ironton的殘骸，現在終於傳來好消息。

密州「雷灣國家海洋保護區」(Thunder Bay National Marine Sanctuary)負責人1日格雷(Jeff Gray)表示，由歷史學者，水下考古學者及技術人員組成的小組，在2019年找到殘骸，並部署遠程控制的攝像機將沉船掃描及記錄下來。

但格雷拒絕透露Ironton號沉沒地點，直至完成對它的視頻及文字檔案之後才會公布，以防有甚他人潛去打擾沉船。

格雷說，Ironton直插在湖底上，就像其他許多大湖泊沉船事件一樣，被寒冷的淡水保存得非常好。迄今沒有看到人類的遺體，救生艇仍然束縛在Ironton上，證實了128年前倖存者的說法。

整個計畫於2017年展開，工作組先在撞船地區做聲納調查，在湖床上發現兩張圖像，後來確定為俄亥俄號。之後又花了兩年時間追蹤到幾英里外的Ironton。2021年的高分辨率掃描提供了更詳細信息。

格雷說，Ironton在很大程度上是完整的，桅杆朝向天空，索具和繩索綁在翼樑上，救生艇與船尾綁在一起。

這次搜索涉及多個組織，包括由巴拉德(Robert Ballard)創立的海洋勘探信託基金(Ocean Exploration Trust)。巴拉德說，當年這個地區是美國貿易歷史上最迷人的章節之一。

1800年代後期，大湖區貿易處於繁盛時期，成千上萬的帆船，數百艘輪船在芝加哥 、底特律及克利夫蘭等港口城市之間，往來運載貨物及乘客，但估計有200多艘船隻在此沉沒，而這次沉船是罕有的倖存者紀錄。