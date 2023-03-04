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呼吸困難求助警斥裝病不理 田州60歲婦身亡

記者胡玉立／綜合報導
警車內部攝影機所拍攝到60歲田納西州女子麗莎·愛德華茲被押上警車之情形。她抱怨自己呼吸困難和行動不便，向四名警察求助，卻被視為裝病，結果於次日死亡。(美聯社)
警車內部攝影機所拍攝到60歲田納西州女子麗莎·愛德華茲被押上警車之情形。她抱怨自己呼吸困難和行動不便，向四名警察求助，卻被視為裝病，結果於次日死亡。(美聯社)

田納西州60歲女子麗莎·愛德華茲(Lisa Edwards)上月5日在醫院停車場，因自己呼吸困難和行動不便一再求助，現場四名警察卻視若無睹，認為她裝病，愛德華茲次日死亡。影片流出後，引發爭議。

諾克斯郡(Knox County)檢方調查後，宣布不會對四名員警提出刑事指控；因驗屍確定愛德華茲死於中風，且「執法互動未導致或助長死亡」。

諾克斯維爾警局上周發布影片顯示，2月5日清晨愛德華茲出院，遲遲不離開醫院停車場，於是院方召警；警察花了約25分鐘先後換兩輛警車，將愛德華茲移入車內。過程中，愛德華茲多次求助，遭警察漠視，認定她假裝行動不便和呼吸困難。

據驗屍報告，愛德華茲2月4日從羅德島州飛往田納西州，飛行途中出現腹痛，當晚7時45分左右被送往布朗特紀念醫院(Blount Memorial Hospital)；她在那裡曾向護士扔糞便，但情況穩定後獲准出院。5日凌晨1時左右，她又出現在桑德斯堡地區醫療中心(Fort Sanders Regional Medical Center)，約六小時後出院。

愛德華茲出院後，一直坐在停車場角落的醫院輪椅上沒有離開，醫院保安因此報警；上午8時，獲報前來的警員沃德勞(Brandon Wardlaw)決定以非法侵入罪逮捕她。

影片顯示，愛德華茲看來有些迷惘，曾問警察，「你能幫我叫牧師來嗎？」她多次告訴警察她無法呼吸，要求協助坐起，也曾告訴警察「我要死了。」四位警察始終認為她在假裝。過程中，沃德勞曾說：「你根本在演戲，等你入獄時，最好別耍這種噱頭。」

警方影片顯示，愛德華茲送入警車後，反覆試圖坐直，最終倒下。幾分鐘後，警察打開後車門，發現愛德華茲沒反應，叫來救護車，次日她被宣告死亡。

警察 田納西州 中風

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