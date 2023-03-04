全美首例 2夏威夷原住民攻擊白人 仇恨罪成

夏威夷發生當地原住民被以仇恨犯罪起訴的首例，被告阿諾卡諾里(圖)因種族動機而攻擊白人鄰居，遭判刑六年半。(美聯社)

2014年兩名夏威夷原住民 男子被控出於種族動機攻擊一白人男性，2日兩人被以仇恨罪判處多年徒刑；當地律師認為這是國內以仇恨犯罪 起訴夏威夷原住民的首例，該案件凸顯夏威夷原住民與外來居民的爭端，反映夏威夷族裔間細微與複雜的關係。

陪審團去年11月判決阿諾卡諾里(Kaulana Alo-Kaonohi)和艾凱(Levi Aki Jr.)有罪，2014年他們因昆茲爾曼(Christopher Kunzelman)的白人血統對其拳打腳踢，並用鏟子攻擊，導致昆茲爾曼腦震盪、兩根肋骨斷裂以及頭部創傷。

聯邦法官西柏瑞特(J. Michael Seabright)指出本案的獨特性，表示這起攻擊案與以往其他類型的仇恨犯罪不同。

艾凱和阿諾卡諾里的律師表示，被告的攻擊動機並非針對昆茲爾曼的族裔，而是他表現出恣意妄為、不尊重的態度。

雙方衝突起於卡哈庫洛拉村(Kahakuloa)的一棟海濱住宅，昆茲爾曼和妻子洛麗(Lori Kunzelman)自亞利桑納州移居夏威夷，買下卡哈庫洛拉村的海濱住宅。

洛麗表示，襲擊案發生當下他的丈夫正打算自行修繕房屋，她指控：「很顯然從一開始這就是仇恨犯罪，整個過程他們都在說『你的膚色不不對，從來沒有『haole』住在我們社區』。」

「haole」這一夏威夷語成為本案的關鍵，它兼含「外來者」與「白人」兩種意思，夏威夷作家茱蒂·羅勒(Judy Rohrer)解釋，「haole」的涵義經常被不瞭解夏威夷殖民歷史的人誤解。

本案另名被告艾凱則獲判4年2個月的刑期。(美聯社)

辯護律師表示，昆茲爾曼行車紀錄器錄下的影片中，僅能聽到一次帶有種族含意的話語，艾凱說了一句「你是haole」。

昆茲爾曼作證時表示，影片裡確實無法聽出艾凱說「haole」一字時帶有貶意。

西柏瑞特法官2日表示他理解阿諾卡諾里並非種族主義者的論點，但說阿諾卡諾里「在那一天是一名種族主義者」，判處他六年半徒刑。艾凱則被判四年兩個月的刑期。