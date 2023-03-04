我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加勁球得主中獎20.4億 為何現金只拿9.97億

「搶救雷恩大兵」男星湯姆賽斯摩過世 享壽61歲

全美首例 2夏威夷原住民攻擊白人 仇恨罪成

編譯徐薏茹／綜合3日電
夏威夷發生當地原住民被以仇恨犯罪起訴的首例，被告阿諾卡諾里(圖)因種族動機而攻擊白人鄰居，遭判刑六年半。(美聯社)
夏威夷發生當地原住民被以仇恨犯罪起訴的首例，被告阿諾卡諾里(圖)因種族動機而攻擊白人鄰居，遭判刑六年半。(美聯社)

2014年兩名夏威夷原住民男子被控出於種族動機攻擊一白人男性，2日兩人被以仇恨罪判處多年徒刑；當地律師認為這是國內以仇恨犯罪起訴夏威夷原住民的首例，該案件凸顯夏威夷原住民與外來居民的爭端，反映夏威夷族裔間細微與複雜的關係。

陪審團去年11月判決阿諾卡諾里(Kaulana Alo-Kaonohi)和艾凱(Levi Aki Jr.)有罪，2014年他們因昆茲爾曼(Christopher Kunzelman)的白人血統對其拳打腳踢，並用鏟子攻擊，導致昆茲爾曼腦震盪、兩根肋骨斷裂以及頭部創傷。

聯邦法官西柏瑞特(J. Michael Seabright)指出本案的獨特性，表示這起攻擊案與以往其他類型的仇恨犯罪不同。

艾凱和阿諾卡諾里的律師表示，被告的攻擊動機並非針對昆茲爾曼的族裔，而是他表現出恣意妄為、不尊重的態度。

雙方衝突起於卡哈庫洛拉村(Kahakuloa)的一棟海濱住宅，昆茲爾曼和妻子洛麗(Lori Kunzelman)自亞利桑納州移居夏威夷，買下卡哈庫洛拉村的海濱住宅。

洛麗表示，襲擊案發生當下他的丈夫正打算自行修繕房屋，她指控：「很顯然從一開始這就是仇恨犯罪，整個過程他們都在說『你的膚色不不對，從來沒有『haole』住在我們社區』。」

「haole」這一夏威夷語成為本案的關鍵，它兼含「外來者」與「白人」兩種意思，夏威夷作家茱蒂·羅勒(Judy Rohrer)解釋，「haole」的涵義經常被不瞭解夏威夷殖民歷史的人誤解。

本案另名被告艾凱則獲判4年2個月的刑期。(美聯社)
本案另名被告艾凱則獲判4年2個月的刑期。(美聯社)

辯護律師表示，昆茲爾曼行車紀錄器錄下的影片中，僅能聽到一次帶有種族含意的話語，艾凱說了一句「你是haole」。

昆茲爾曼作證時表示，影片裡確實無法聽出艾凱說「haole」一字時帶有貶意。

西柏瑞特法官2日表示他理解阿諾卡諾里並非種族主義者的論點，但說阿諾卡諾里「在那一天是一名種族主義者」，判處他六年半徒刑。艾凱則被判四年兩個月的刑期。

夏威夷 原住民 仇恨犯罪

上一則

佛州議員提案 部落格寫政客須登記 違者可罰2500元

下一則

全美首例 田州禁公開表演變裝秀

延伸閱讀

家裡拿的槍 加拿大4歲童開槍打傷6歲朋友

家裡拿的槍 加拿大4歲童開槍打傷6歲朋友
推出50餘年… 「哭泣印地安人」反污染廣告 將下架

推出50餘年… 「哭泣印地安人」反污染廣告 將下架
原住民失蹤遇害情況嚴重 聯邦、部落合作追查

原住民失蹤遇害情況嚴重 聯邦、部落合作追查
汽車撞7-11店 全美平均1天1次

汽車撞7-11店 全美平均1天1次

熱門新聞

跨黨派國會參議員研商是否提高領取社安金的退休年齡，以及成立基金避免社安資金用罄。(Getty Images)

領社安金年齡 擬調高到70歲「確保再撐75年不破產」

2023-02-28 21:15
紐約時報報導，一些在美非法居留數十年的無證客，最近幾年紛紛自願返鄉。圖為德州南部艾爾帕索的美墨邊境。(美聯社)

工作多苦 只有天知道…無證客在美打拚數十年 自願返鄉

2023-03-01 11:01
今年各州將通盤檢討醫療補助計畫參加者的資格，估計最多有1400萬人可能因此失去醫療保險。(Getty Images)

1400萬人明年恐失白卡 怎麼辦？美聯社列5須知

2023-02-26 21:43
一名男子1日在柏克萊加大校園自焚。(截取自推特用戶@JoeFash0)

柏克萊加大驚見自焚男 火舌吞噬全身 場面駭人

2023-03-02 16:00
特斯拉執行長馬斯克。（路透）

馬斯克轉發新冠源自實驗室洩漏 環時轟：砸中國的鍋？

2023-03-01 11:17
2月28日縣議會開會前，大批屋主和市民集中抗議，要求阿縣終結暫停驅逐令。（記者劉先進／攝影）

華人房東絕食3天 終於等來暫停驅逐令終結

2023-03-01 21:39

超人氣

更多 >
紐約街頭露宿翁上海爭房產…32年不聞問 妻女批無情無義

紐約街頭露宿翁上海爭房產…32年不聞問 妻女批無情無義
蔡天鳳前公公太囂張 被逮後要她現夫家「付律師費」

蔡天鳳前公公太囂張 被逮後要她現夫家「付律師費」
想靠兒養老 不如寄希望在這兩檔股子股孫

想靠兒養老 不如寄希望在這兩檔股子股孫
冬季風暴再襲紐約 雨雪交加 通勤恐更難行

冬季風暴再襲紐約 雨雪交加 通勤恐更難行
蔡天鳳去年11月就警覺「前夫一家有異」 想疏遠

蔡天鳳去年11月就警覺「前夫一家有異」 想疏遠