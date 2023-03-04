高低溫皆極端 狂野冬季終結束

今年冬天氣候反常，一向溫暖的南加州洛杉磯地區竟下雪了。(Getty Images)

洛杉磯飄雪，亞特蘭大創高溫紀錄，氣象學的冬季(12至2月)與天文學的冬季交互狂野演出的「破紀錄」季節，隨著月曆翻頁，終於宣告結束。

整個北半球，許多通常冰冷的地方反而乾旱、溫暖；不常下雪的地方遭冰雨甚至暴風雪肆虐。美國東南部有些城市2月還出現華氏80多度的天氣，德州某地甚至破百。

雖然官方溫度紀錄尚未公布，專家確信，這個冬季確定可列入史上最溫暖的前十名，顯示氣候變遷 的趨勢，又寫下令人擔心的紀錄。

耶魯氣候通訊(Yale Climate Connections)的氣象學家韓森(Bob Henson)說，這個冬季的高、低溫「極端」紀錄絕對稱得上是「雲霄飛車」級的變化，讓人緊張刺激又屏息。

溫暖的冬季導致某些地方的植物提早幾天甚至幾周發芽、開花，例如，華府的櫻花就提早報到，專家預計再過四周，就會來到盛開的高峰期。

韓森說，令人擔心的是，如果3月中下旬又變冷的話，提早發芽的農作物或花卉可就難過了，看天吃飯的農人或園藝業者，可能蒙受重大損失。

這個冬季的怪異天氣，由美國各地溫差之大可見一斑，他說，上周加州 就冷到連中低海拔地區都降雪 ，而東北部各地不但溫度高於往年平均，而且降雪量特少。

他說，氣候如此怪異，部分是超乎尋常的噴射氣旋和聖妞自然天氣型態交互作用的結果；聖妞是指太平洋東部熱帶洋流變冷，引發大氣層種種變化，影響全球氣候，也會影響噴射氣流的移動。

韓森說，北美2月的天氣，大致就是噴射氣旋往南在西岸造成寒流，而把熱帶暖流推向東北部的結果。