洛杉磯飄雪 亞特蘭大創高溫紀錄 狂野冬季終告結束

洛杉磯飄雪，亞特蘭大創高溫紀錄，氣象學的冬季(12至2月)與天文學的冬季交互狂野演出的「破紀錄」季節，隨著月曆翻頁，終於宣告結束。

整個北半球，許多通常冰冷的地方反而乾旱、溫暖；不常下雪的地方遭冰雨甚至暴風雪肆虐。美國東南部有些城市2月份還出現華氏80多度的天氣，德州某地甚至破百。

雖然官方溫度記錄尚未公布，專家確信，這個冬季確定可列入史上最溫暖的前10名，顯示氣候變遷 的趨勢，又寫下令人擔心的紀錄。

耶魯氣候通訊(Yale Climate Connections)的氣象學家韓森(Bob Henson)說，這個冬季的高、低溫「極端」紀錄絕對稱得上是「雲霄飛車」級的變化，讓人緊張刺激又屏息。

溫暖的冬季導致某些地方的植物提早幾天甚至幾周發芽、開花，例如，華府的櫻花就提早報到，專家預計再過四個禮拜，就會來到盛開的高峰期。

韓森說，令人擔心的是，如果3月中下旬又變冷的話，提早發芽的農作物或花卉可就難過了，看天吃飯的農人或園藝業者，可能蒙受重大損失。

這個冬季的怪異天氣，由美國各地溫差之大可見一斑，他說，例如上周加州 就冷到連中低海拔地區都降雪 ，而東北部各地不但溫度高於往年平均，而且降雪量特少甚至為零。

他說，氣候如此怪異，部分是超乎尋常的噴射氣旋和反聖嬰自然天氣型態交互作用的結果。反聖嬰是指太平洋東部熱帶洋流變冷，引發大氣層種種變化，影響全球氣候。反聖嬰現象也會影響噴射氣流的移動，加速它在北半球由西往東的竄流。

噴射氣旋的動力來自北極寒冷地區和南方暖氣團之間的溫差，南北氣團相互作用產生的漣漪，直接影響每日天氣，冷熱氣團激出異常的低壓和高壓氣團的話，就會對某些地方帶來刺骨寒流，對另一些地方帶來熱浪。

韓森說，北美2月的天氣，大致就是噴射氣旋往南在西岸造成寒流，而把熱帶暖流推向東北部的結果。