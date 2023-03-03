搭乘SpaceX火箭 首位阿拉伯人上太空站

太空探索公司(SpaceX)的獵鷹號火箭2日凌晨劃破夜空，搭載四人前往國際太空站，包括首位阿拉伯太空人阿爾-內亞迪(右一)。(美聯社)

民營太空探索公司(SpaceX )的獵鷹號火箭2日凌晨劃破夜空，搭載四人前往國際太空站，包括首位阿拉伯太空人 阿爾-內亞迪(Sultan al-Neyadi)及俄國 新手費迪葉夫(Andrei Fedyaev)。

由於這是阿拉伯世界的大事，80位來自阿拉伯聯合大公國的貴賓在甘迺迪太空中心現場見證第一位阿拉伯太空人飛往太空站的歷史性時刻，遠在半個地球之外的杜拜和阿聯其他城市，學校和政府辦公室也都同步收看現場轉播。

坐在火箭頂端飛龍太空艙內的另兩位太空人，分別是已有三次太空梭飛行經驗的前海軍潛水艇退役軍官博文(Stephen Bowen)，以及麻省理工學院前研究員賀伯格(Warren 'Woody' Hoburg)；賀伯格也是第一次上太空。

SpaceX地面控制台說，2日恰好是太空艙測試地球軌道飛行的四周年紀念日。這次太空飛行原定27日發射升空，因引擎點火系統濾網堵塞，在發射前最後一分鐘臨時喊停。

太空總署(NASA)的太空任務主管凱西‧盧德斯(Kathy Lueders)說，這次發射，把金星木星連線的夜空點綴得更加美麗。這兩顆行星已並排一整個禮拜，而且越走越近。盧德斯說，「我們今晚在夜空裡添加了一顆閃亮的新星」。

四名太空人將接替去年10月升空的美、俄、日太空人；太空站還有另兩名俄國和一位美國太空人因為俄國的聯合號運載火箭漏氣待修，六個月的任務要加倍延長到9月。

通訊工程師阿爾-內亞迪抵達軌道後，先後用阿拉伯語和英語向大家道謝、報平安。「發射升空真是難以置信，非常讓人驚異」。