眾院共和黨提「雙親法案」 強調教育知情權

眾院議長麥卡錫(中)和兩位共和黨眾議員向民眾介紹「雙親權利法案」。(Getty Images)

國會眾院共和黨 團1日提出「雙親權利法案」(Parents Bill of Rights)，旨在讓為人父母者能挑戰覺醒派教育 及功能不良的學校體制。

華盛頓時報(The Washington Times)報導，新冠疫情導致父母與學校產生嫌隙，而且逐漸擴大，成為對於左派極化教育課程的反彈力量；本法案是眾院共和黨人對此問題的解方，也是共和黨的頭號課題。

本法案將強迫各州教育廳把各年級的課程，貼上民眾都可連結的網站，而且把父母對攸關子女教育所擁有的權利清單公告周知。

法案宣稱，「父母擁有憲法第一修正案的權利，可以對州級、地方級教育領袖所做的決定，表達意見」。

臚列於法案的權利有：審核自己子女學校實施的課程；了解州方有無改動學業標準；每學年可會見自己子女的每位老師不少於兩次；可審核子女學校的預算，包括一切收入及支出；可取得子女學校圖書館的書籍等閱讀材料清單；可對地方學區委員會致詞；取得子女學校有關暴力的資訊；可取得子女學校任何打算取消資優生教學的資訊。

眾院議長麥卡錫在提出法案時表示，共和黨議員多次發現父母只因想參加學區委員會集會，了解目前發生什麼，就遭到攻擊、被說成恐怖分子；檢視學校預算，了解校方怎麼花錢、保護子女隱私、得悉校內任何暴力活動，這些都是每個為人父母的基本權利和當做之事。

因為2020年新冠疫情，學校關閉，教師改採線上教學，許多父母在家窺見傳授給其子女的課題，很關心哪些主題太極端或太露骨；學校重啟時，父母及校方又為注射疫苗及強制戴口罩而發生爭執。

家長把自己的困惑帶到校委集會上，這些熱議爭辯，在共和黨人楊京(Glenn Youngkin)2021年競選維吉尼亞州長時，變為成功的選戰訴求，其中一項便是在公立學校教授種族批判論。

公共教育變成熱議事項，共和黨不再把它視為政治紅線，向民主黨人讓步。但報導也指出，本法案不可能在民主黨占多數的參院過關。