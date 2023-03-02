試圖將爆炸裝置藏托運行李帶上飛機 美40歲男子被捕

FBI探員逮捕了涉嫌於2月27日帶著爆炸裝置到賓州一處機場的40歲男子穆夫利，並指控他把該裝置放進了自己飛往佛州奧蘭多航班的托運行李。（路透）

BBC報導，聯邦調查局（FBI ）探員逮捕了涉嫌於2月27日帶著爆炸裝置到賓州 一處機場 的40歲男子穆夫利（Mark Muffley），並指控他把該裝置放進了自己飛往佛州奧蘭多航班的托運行李。

報導引述有關單位說法指出，穆夫利當天早上在費城以北105公里的利哈伊谷國際機場（Lehigh Valley International Airport）辦理了忠實航空（Allegiant Air）201航班的登機手續，運輸安全局（TSA）的安檢人員約一小後在他的托運行李發現了可疑物品，並致電FBI專家前來檢查。

FBI炸彈技術員威特米爾（Jared Witmier）在訴訟文卷指出，嫌犯的滾輪行李箱（rolling suitcase）內襯藏了一個7.5公分的裝置，並發現含有引信與爆炸粉末（explosive powder）。

報導引述文卷指出，該裝置有一根快速引信和一根業餘引信（hobby fuse），該粉末「懷疑是閃光粉（flash powder）跟用於商業級煙火的黑色顆粒混和物」，「黑火藥與閃光粉均易於因熱跟摩擦而被點燃，對飛機和乘客構成重大風險」，並指行李內還有「一罐丁烷、打火機、有著白色粉末殘留物的管子、附無繩電池的無線電鑽」與兩個用膠帶捆在一起的斷路器。

FBI探員表示，穆夫利在擴音器呼叫他的名字後逃出機場，當晚晚些時候在賓州藍斯福德（Lansford, PA）的家中被捕。他被控犯下在機場持有炸藥，以及持有或試圖在飛機上放置爆炸或燃燒裝置，預定2日出庭應訊。