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婦肺結核拒治療 法院祭強制令「逮捕送醫」

編譯俞仲慈／綜合1日電

華盛頓州一名婦女在得知罹患肺結核後，一年來一直拒絕接受治療，期間還帶病出門旅行，衛生單位為了防堵病菌散播，訴請法院出手干預，並決定3月3日逮捕該名婦女，強制送醫治療。

根據報導，來自華盛頓州塔科瑪(Tacoma)這名未被透露姓名的婦女，一年多前被診斷出罹患傳染性肺結核，但是一直拒絕隔離或服藥治療。今年年初，該名婦女因為車禍送醫，醫生意外得知她在感染肺結核的情況下，仍出門旅行。

肺結核是一種高度危險的空氣傳染疾病，可透過長時間接觸而傳播，衛生官員擔心該婦女拒絕隔離，恐令社區其他居民暴露於感染風險中。於是衛生單位向法院求助，今年2月法院裁定該名婦女必須接受隔離治療；法官索倫森(Philip Sorenson)並簽署逮捕令，預定3月3日執行，強制該名婦女住進專門醫療機構進行隔離、檢驗並接受為期三至九個月服用抗生素的療程。 

根據華盛頓州1990年代通過的法律，凡是拒絕接受治療、並有引發公共衛生安全疑慮者，法院得出手干預，「尋求透過民事逮捕令執行法院命令，始終是我們最後手段。」當地衛生官員表示。

根據全國州議會會議(National Conference of State Legislatures)表示，包括加州、紐約和德州等38個州皆制定類似法律，授予衛生官員法律權力，可請求法院簽署強制令，聯邦政府也允許各州控制境內公共衛生安全狀況。

華州衛生官員表示過去20年間，曾經三次動用執法部門採取逮捕行動將肺結核病患強制送醫治療。

聯邦疾病防治中心(CDC)統計，1993年全國肺結核病例有2萬5000例、造成1800人死亡；2020年全國有7100病例、造成600人死亡，死亡率約8％。

新冠疫情期間，肺結核罹患率略有上揚，從2020年至2021年間增加10%，死亡人數增加近20%，而且在抗生素取得不易的國家，肺結核患者有高達50%可能因此死亡。

華盛頓州 聯邦疾病防治中心 加州

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