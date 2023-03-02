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生活太苦了…中年無證客非法居留數十年後 自願返鄉

記者顏伶如／綜合報導
紐約時報報導，一些在美非法居留數十年的無證客，最近幾年紛紛自願返鄉。圖為德州南部艾爾帕索的美墨邊境高速公路電子告示牌提醒駕駛人小心路上出現「不速客」。(美聯社)
紐約時報報導，一些在美非法居留數十年的無證客，最近幾年紛紛自願返鄉。圖為德州南部艾爾帕索的美墨邊境高速公路電子告示牌提醒駕駛人小心路上出現「不速客」。(美聯社)

紐約時報1日報導，美墨邊境人滿為患的景象，並不等同美國國內無證移民人口增加；某些在美非法居留數十年的無證客，最近幾年紛紛自願返鄉，尤其中年族群、還有勞動能力的無證移民返鄉趨勢最為明顯。

華府智庫「移民研究中心」(Center for Migration Studies)資深研究員、人口統計學家華倫(Robert Warren)分析：「大家都跑來這裡而且從來沒人離開的說法，是個迷思。」

華倫指出，許多沒有身分的無證客正在離開美國，「而且他們是自願離開」。

洛杉磯加州大學(UCLA)社會學家赫南德茲里昂(Rubén Hernández-León)指出，無證客離開美國的最主要原因是為了要和家人團聚。另外，川普執政時期對於無證客的強力查緝和嚴打政策，也起了推波助瀾的效果。

報導指出，來自墨西哥的哈維爾及伊爾瑪‧賀南德茲(Javier and Irma Hernandez)夫婦30多年前偷渡進入美國，但2021年8月買了單程機票從紐約拉瓜地亞機場(LaGuardia Airport)回到故鄉瓦哈卡(Oaxaca)，四個在美出生、擁有穩定工作的成年兒女則留在美國。

哈維爾的父母和伊爾瑪的父親在過去幾年相繼離世，但夫妻倆礙於沒有身分，不敢返鄉奔喪，只能強忍悲傷。如今伊爾瑪的母親已高齡91歲，她希望能返鄉陪伴母親安享晚年。於是賀南德茲夫婦帶著在美國攢下的積蓄，回鄉蓋了一棟小房子，投資玉米薄餅生意。

57歲的伊爾瑪‧賀南德茲說：「只有天知道我們在紐約每天工作是多麼辛苦，」她表示：「其實我們還年輕，還可以在那邊繼續努力，我們終究做出困難抉擇，決定返鄉。」

根據統計，目前美國無證移民約有1020萬人，過去幾年人數大致維持穩定，即使美墨邊境湧現偷渡人潮也一樣，2008年間美國國內無證移民人口則將近1200萬人。

紐約時報報導，來自波蘭、菲律賓、秘魯、南韓、烏拉圭等十多個國家的無證移民，從2010年至2020年間，人數減少約30%，其背後原因和母國的經濟情況改善不無關係。至於在無證移民人口中占有極高比率的墨西哥無證客，2010年到2020年之間人數則從660萬降低到440萬。

另一方面，賀南德茲的四名子女正設法為父母申請綠卡，希望有朝一日能讓他們自由往返。「我在這裡生兒育女，有一天他們也將有自己的孩子，」伊爾瑪說，「我想要親自照顧我的孫兒」。

移民 無證客 美墨邊境

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