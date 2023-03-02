生活太苦了…中年無證客非法居留數十年後 自願返鄉
紐約時報1日報導，美墨邊境人滿為患的景象，並不等同美國國內無證移民人口增加；某些在美非法居留數十年的無證客，最近幾年紛紛自願返鄉，尤其中年族群、還有勞動能力的無證移民返鄉趨勢最為明顯。
華府智庫「移民研究中心」(Center for Migration Studies)資深研究員、人口統計學家華倫(Robert Warren)分析：「大家都跑來這裡而且從來沒人離開的說法，是個迷思。」
華倫指出，許多沒有身分的無證客正在離開美國，「而且他們是自願離開」。
洛杉磯加州大學(UCLA)社會學家赫南德茲里昂(Rubén Hernández-León)指出，無證客離開美國的最主要原因是為了要和家人團聚。另外，川普執政時期對於無證客的強力查緝和嚴打政策，也起了推波助瀾的效果。
報導指出，來自墨西哥的哈維爾及伊爾瑪‧賀南德茲(Javier and Irma Hernandez)夫婦30多年前偷渡進入美國，但2021年8月買了單程機票從紐約拉瓜地亞機場(LaGuardia Airport)回到故鄉瓦哈卡(Oaxaca)，四個在美出生、擁有穩定工作的成年兒女則留在美國。
哈維爾的父母和伊爾瑪的父親在過去幾年相繼離世，但夫妻倆礙於沒有身分，不敢返鄉奔喪，只能強忍悲傷。如今伊爾瑪的母親已高齡91歲，她希望能返鄉陪伴母親安享晚年。於是賀南德茲夫婦帶著在美國攢下的積蓄，回鄉蓋了一棟小房子，投資玉米薄餅生意。
57歲的伊爾瑪‧賀南德茲說：「只有天知道我們在紐約每天工作是多麼辛苦，」她表示：「其實我們還年輕，還可以在那邊繼續努力，我們終究做出困難抉擇，決定返鄉。」
根據統計，目前美國無證移民約有1020萬人，過去幾年人數大致維持穩定，即使美墨邊境湧現偷渡人潮也一樣，2008年間美國國內無證移民人口則將近1200萬人。
紐約時報報導，來自波蘭、菲律賓、秘魯、南韓、烏拉圭等十多個國家的無證移民，從2010年至2020年間，人數減少約30%，其背後原因和母國的經濟情況改善不無關係。至於在無證移民人口中占有極高比率的墨西哥無證客，2010年到2020年之間人數則從660萬降低到440萬。
另一方面，賀南德茲的四名子女正設法為父母申請綠卡，希望有朝一日能讓他們自由往返。「我在這裡生兒育女，有一天他們也將有自己的孩子，」伊爾瑪說，「我想要親自照顧我的孫兒」。
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