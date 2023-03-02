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加州夫婦告診所 害生罕見癌症基因兒 偽造紀錄掩蓋錯誤

記者胡玉立／綜合報導
加州一對夫婦1日控告HRC Fertility生育診所，聲稱該診所給他們植入了帶有罕見胃癌基因的胚胎，又偽造紀錄掩蓋錯誤。圖為科學家正以電子顯微鏡檢查人類胚胎。(美聯社)
加州一對夫婦1日控告HRC Fertility生育診所，聲稱該診所給他們植入了帶有罕見胃癌基因的胚胎，又偽造紀錄掩蓋錯誤。圖為科學家正以電子顯微鏡檢查人類胚胎。(美聯社)

一對加州夫婦1日向洛杉磯高等法院控告位於帕薩迪納(Pasadena)的HRC Fertility生育診所，稱該診所涉嫌給他們植入了帶有會導致致命胃癌罕見基因的胚胎，又偽造紀錄以掩蓋錯誤。

傑森和梅麗莎·迪亞茲(Jason and Melissa Diaz)夫婦在訴狀中指出，他們現在一歲大的兒子年滿15歲後必須接受全胃切除手術，才能預防或治療癌症；而他們當初去找HRC Fertility診所求助，為的就是避免生出帶有與傑森同樣基因的小孩。

根據訴訟書，傑森患有罕見遺傳性瀰漫性胃癌(hereditary diffuse gastric cancer)，於2018年接受全胃切除手術；傑森有兩個姨媽也都在40多歲時死於胃癌。訴狀除了控告HRC診所，也連帶對狄亞茲夫婦的主治醫師寇布(Bradford Kolb)提出告訴。

「我們去HRC Fertility是為了打破癌症和早逝的家族詛咒，」迪亞茲夫婦的聲明表示，「事實證明，相信寇布醫生和HRC生育診所，是我們一生中最大的錯誤」。

訴狀指稱，迪亞茲夫婦2020年透過HRC診所和寇布醫生，將梅麗莎的卵移植到一個接受過基因測試的胚胎，但那次懷孕以流產告終。後來一名HRC員工告訴他們，還有一個沒有問題基因的胚胎，於是他們決定移植那枚胚胎。但事實上，員工犯了錯，那枚胚胎帶有基因缺陷。2021年1月寇布移植胚胎，迪亞茲夫婦同年9月生下兒子，才知道兒子仍然攜帶了胃癌基因。

訴狀稱，這對夫婦後來看到一份2021年1月手寫筆記報告，記載該胚胎帶有特殊基因的事；梅麗莎要求診所提供病歷，HRC卻製作「偽造」版本，相關手寫筆記已被刪除。

HRC Fertility提供的生育服務很廣，包括體外受精、卵子冷凍和精液分析；是生育問題患者熱門選擇。2022年該診所另遭一對同性戀夫婦起訴，說他們只想要兒子，卻通過代孕生下女兒。

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