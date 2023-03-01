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社安金領取年齡 國會研擬調高到70歲 恐難獲民主黨議員支持

記者顏伶如／綜合報導
跨黨派國會參議員研商是否提高領取社安金的退休年齡，以及成立基金避免社安資金用罄。(Getty Images)
跨黨派國會參議員研商是否提高領取社安金的退休年齡，以及成立基金避免社安資金用罄。(Getty Images)

Semafor新聞網站報導，消息人士透露，無黨籍緬因州聯邦參議員金恩(Angus King)、共和黨籍路易斯安納州聯邦參議員卡西迪(Bill Cassidy)率領的跨黨派討論小組，現正商議逐漸將領取社安金退休年齡調高到70歲，以配合社安金計畫全面改革。

報導指出，跨黨派國會議員討論方案還包括修改目前社安金每月領取福利的金額計算公式。根據現行規定，退休之後領取社安金金額是以勞工職場生涯35年裡平均工資計算，研議中的新版計算則以從事勞動的年數多寡、為社安金累計繳多少稅做為估算基準。

卡西迪27日晚間接受媒體訪問時說，計畫基本精神為成立一個種子基金高達1.5兆元的主權財富基金(Sovereign wealth fund，SWF)，透過基金創造盈餘，但細節目前仍在討論中。

消息人士說，如果主權財富基金無法創造8%獲利率，最高應稅收入稅率、薪資稅(payroll tax)稅率就要同時調高，確保社安金能夠再撐75年不至於破產。

金恩與卡西迪對Semafor新聞網站發表聲明指出，雖然最終架構仍未敲定，但目前領取的社安金福利並不會因為新版計畫而削減，「事實上，許多人反而將可以領得更多」。

跨黨派協商小組成員之一、共和黨籍南達科他州聯邦參議員朗茲(Mike Rounds)說，目前討論項目包括調高薪資稅上限。根據目前規定，勞工年薪前16萬才要繳薪資稅做為社安金經費來源。

由於經費不足，無黨派組織國會預算處(Congressional Budget Office，CBO)估測，如果國會沒有採取行動，從2032年起退休族領取的社安金福利恐將縮水約20%。

Semafor新聞網站報導，提高領取社安金的退休年齡很難獲得民主黨籍國會議員支持。

報導指出，白宮已經把守護社安金及俗稱紅藍卡的聯邦醫療保險計畫(Medicare)定調為2024年大選的民主黨重大訴求，任何可能讓訊息失焦的提議恐怕都無法獲得黨內高層青睞。

社安金 退休 福利

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