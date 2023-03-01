社安金領取年齡 國會研擬調高到70歲 恐難獲民主黨議員支持

跨黨派國會參議員研商是否提高領取社安金的退休年齡，以及成立基金避免社安資金用罄。(Getty Images)

Semafor新聞網站報導，消息人士透露，無黨籍緬因州聯邦參議員金恩(Angus King)、共和黨籍路易斯安納州聯邦參議員卡西迪(Bill Cassidy)率領的跨黨派討論小組，現正商議逐漸將領取社安金 的退休 年齡調高到70歲，以配合社安金計畫全面改革。

報導指出，跨黨派國會議員討論方案還包括修改目前社安金每月領取福利 的金額計算公式。根據現行規定，退休之後領取社安金金額是以勞工職場生涯35年裡平均工資計算，研議中的新版計算則以從事勞動的年數多寡、為社安金累計繳多少稅做為估算基準。

卡西迪27日晚間接受媒體訪問時說，計畫基本精神為成立一個種子基金高達1.5兆元的主權財富基金(Sovereign wealth fund，SWF)，透過基金創造盈餘，但細節目前仍在討論中。

消息人士說，如果主權財富基金無法創造8%獲利率，最高應稅收入稅率、薪資稅(payroll tax)稅率就要同時調高，確保社安金能夠再撐75年不至於破產。

金恩與卡西迪對Semafor新聞網站發表聲明指出，雖然最終架構仍未敲定，但目前領取的社安金福利並不會因為新版計畫而削減，「事實上，許多人反而將可以領得更多」。

跨黨派協商小組成員之一、共和黨籍南達科他州聯邦參議員朗茲(Mike Rounds)說，目前討論項目包括調高薪資稅上限。根據目前規定，勞工年薪前16萬才要繳薪資稅做為社安金經費來源。

由於經費不足，無黨派組織國會預算處(Congressional Budget Office，CBO)估測，如果國會沒有採取行動，從2032年起退休族領取的社安金福利恐將縮水約20%。

Semafor新聞網站報導，提高領取社安金的退休年齡很難獲得民主黨籍國會議員支持。

報導指出，白宮已經把守護社安金及俗稱紅藍卡的聯邦醫療保險計畫(Medicare)定調為2024年大選的民主黨重大訴求，任何可能讓訊息失焦的提議恐怕都無法獲得黨內高層青睞。