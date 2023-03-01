大量民眾遷入 南卡州擬對新居民徵開車「洋基稅」

南卡州由於房價和生活費用相對低廉，吸引許多外州居民遷入，成為全美人口成長最快速的州，但也造成道路等公共設施負擔加重。州議會因此決議對新居民徵收500元「洋基稅」，作為使用既有基礎建設的費用。(美聯社)

南卡羅來納州 的新居民若想在該州合法開車上路，必須額外繳納「洋基 稅」(Yankee tax)。

大量新居民遷入讓南卡成為全美人口成長最快速的州，該州議員因此提出被稱作「洋基稅」的法案，可能讓新遷入居民申請新駕照 與車輛登記時多繳500元的一次性稅務。

南卡州參議會財務委員會上周以11票對6票核准提案，此案交付州參議會全院投票。

共和黨州參議會議員戈芬奇(Stephen Goldfinch)的提案確保新居民繳納州稅，支付使用既有基礎建設的費用。他將這筆稅務比做影響費(impact fees)，這筆一次性的消費通常由開發者支付，以負擔公共設施使用率增加的需求。

戈芬奇表示，社會性流動對於已繳稅的舊居民而言不公平。他說：「我們不是想沿北卡邊境築一道牆，但同時我們認為人們必須為他們的出現付費。」

民主黨州參議員史考特(John Scott)則表示，新居民繳納燃料稅就已有為公共事業付費。

2017年，州議會通過六年期間逐年增加燃料稅的計畫，額外稅收轉入致力維護基礎建設的信託基金。

據此措施，若選民透過大選周期批准，地方政府便可徵收稅賦，但相關資金只能用來維護地方基礎設施、公共教育和綠地保護。

新遷入的居民繳納房地產稅後，再拿繳稅收據到當地的監理站領取新駕照與車輛登記。

州參議員卡翠娜‧席利(Katrina Shealy)說，許多現役軍人派駐南卡後，成為當地的永久居民。對此，戈芬奇表示，願意豁免軍人免繳洋基稅。

戈芬奇不認為「洋基稅」會嚇退準備移居南卡的人，儘管要多繳250元的駕照費和250元的登記費，新來者還是會被南卡相對低廉的房屋稅所吸引。