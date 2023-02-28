我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州2007年後出生者 恐終生買不到菸

吳秀波兒把女友打到滿嘴血 「女人不聽話就收拾」

佛州安養院9死案被告 法官駁回檢方重審請求 維持無罪

編譯周芳苑／綜合27日電
2017年颶風艾瑪襲擊佛州，一所安養院因停電造成空調系統故障，導致多名老人熱死。(美聯社)
2017年颶風艾瑪襲擊佛州，一所安養院因停電造成空調系統故障，導致多名老人熱死。(美聯社)

針對2017年佛州一所安養院因颶風艾瑪(Hurricane Irma)摧毀空調系統導致九人過熱死亡一案，該州法官27日駁回檢察官重審請求，堅持無罪判決。

檢察官莫頓(Charles Morton)27日早上對該案發表一篇慷慨激昂的陳述，請求重新審判；巡迴法官墨菲(John Murphy III)聆聽時卻面無表情，約一小時審議後，法官維持24日判決，被控過失殺人的卡巴洛(Jorge Carballo)無罪。

莫頓認為先前審判中檢方未能針對定罪的兩大要素提出證明，也就是被告行為魯莽無視人命、或對病人安全表現出有意識的漠不關心。

但法官發現無可爭議的證據，顯示被告卡巴洛的員工曾試圖為患者提供護理。

2017年9月艾瑪颶風來襲時，65歲卡巴洛在好萊塢山丘(Hollywood Hills)經營一所有有150個床位的安養院，颶風吹斷空調電源；安裝不當的臨時空調系統反而讓本已悶熱的溫度進一步升高，兩天後二樓的患者開始陸續死亡。

當局稱，急救人員接到電話稱一人心臟病發作後，發現四人死亡，後來更多患者死亡；總計100多名患者在高溫中受苦。

檢察官和家屬認為安養院空調的電線被切斷時，病人應被疏散到對街電源和空調仍舊正常運作的大型地方醫院。

布羅瓦郡(Broward County)檢察官普賴爾(Harold Pryor)聲明，他和團隊接受法官決定，「儘管我們強烈反對。」

83歲歐文斯(Bobby Owens)是過熱致死的老人之一，他的女兒說：「沒有人負責，他們平白死了。」

莫頓試圖說服法官時說，證據表明，醫務人員曾警告卡巴洛，二樓病人臨死前已過熱，卡巴洛有罪且卑鄙、疏忽大意。

法官裁決前，卡巴洛的辯護律師科布(James Cobb)在法庭外抨擊莫頓對其委託人的種種描述。

卡巴洛原本罪名若成立，將面臨最高30年刑期，如今被法官判決無罪後，檢察官不得對最終裁決再提上訴。

檢察官 颶風 心臟病

上一則

推出50餘年… 「哭泣印地安人」反污染廣告 將下架

下一則

龍捲風襲奧克拉荷馬州1死12傷 密西根部分地區仍斷電

延伸閱讀

旅遊補給站／環遊世界180天 維京郵輪明年起佛州啟航

旅遊補給站／環遊世界180天 維京郵輪明年起佛州啟航
不滿遊戲機Switch被沒收 佛州學生把老師撞倒揍到昏迷

不滿遊戲機Switch被沒收 佛州學生把老師撞倒揍到昏迷
珍珠奶茶原物料　HOJA FOOD進軍佛州市場

珍珠奶茶原物料　HOJA FOOD進軍佛州市場
佛州大學生戴隱形眼鏡睡著 感染食肉菌幾乎失明

佛州大學生戴隱形眼鏡睡著 感染食肉菌幾乎失明

熱門新聞

推特上一張由一名加州網友貼出的圖片引發熱議。(截自推特)

您能找出圖中錯誤嗎？這一題考倒數十萬網友

2023-02-20 14:04
攸關老年人退休生活收入的社安金計畫，面臨再過十年恐將破產的危機。路透

每人每年多發2400元？搶救社安金 白宮討論劫富濟貧

2023-02-23 12:05
情人節的紐約街頭。但丕優研究中心發現，約六成美國年輕男性不婚、無女友、沒性生活、感到孤寂，人數幾乎是同齡層女性的兩倍。(路透)

年輕男性怎麼了？調查：六成不婚、無女友、沒性生活

2023-02-22 20:27
今年各州將通盤檢討醫療補助計畫參加者的資格，估計最多有1400萬人可能因此失去醫療保險。(Getty Images)

1400萬人明年恐失白卡 怎麼辦？美聯社列5須知

2023-02-26 21:43
佛羅里達州一名85歲婦人20日正在遛狗，一隻3公尺長的鱷魚從水裡爬出來，先攻擊小狗，接著把試圖打退牠的老婦撞倒在地，然後咬住她的腳，把人拉進了水里。（Getty Images / St. Lucie County Sheriff's Office）

佛州老婦池塘旁遛狗 遭水裡爬出的3公尺長鱷魚襲擊身亡

2023-02-22 12:06
紐時報導，某些台積電員工對亞利桑納州興建晶圓廠計畫產生疑慮，擔心恐怕不是好投資。（路透）

台積電員工憂心 亞利桑納州400億建廠不是好投資

2023-02-22 09:09

超人氣

更多 >
好市多「高價」牛肉三明治試水溫 網友炸鍋了

好市多「高價」牛肉三明治試水溫 網友炸鍋了
每年學費逾6萬 全美20所最貴大學 5所在紐約

每年學費逾6萬 全美20所最貴大學 5所在紐約
一上車便遇害？蔡天鳳被拍到血流不止 頭部致命傷曝光

一上車便遇害？蔡天鳳被拍到血流不止 頭部致命傷曝光
In-N-Out將暫停此食品 消費者反應就跟瘋了一樣

In-N-Out將暫停此食品 消費者反應就跟瘋了一樣
北加租霸欠10.8萬 華女每天開車15小時送外賣還房貸

北加租霸欠10.8萬 華女每天開車15小時送外賣還房貸