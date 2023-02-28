佛州安養院9死案被告 法官駁回檢方重審請求 維持無罪

2017年颶風艾瑪襲擊佛州，一所安養院因停電造成空調系統故障，導致多名老人熱死。(美聯社)

針對2017年佛州一所安養院因颶風 艾瑪(Hurricane Irma)摧毀空調系統導致九人過熱死亡一案，該州法官27日駁回檢察官 重審請求，堅持無罪判決。

檢察官莫頓(Charles Morton)27日早上對該案發表一篇慷慨激昂的陳述，請求重新審判；巡迴法官墨菲(John Murphy III)聆聽時卻面無表情，約一小時審議後，法官維持24日判決，被控過失殺人的卡巴洛(Jorge Carballo)無罪。

莫頓認為先前審判中檢方未能針對定罪的兩大要素提出證明，也就是被告行為魯莽無視人命、或對病人安全表現出有意識的漠不關心。

但法官發現無可爭議的證據，顯示被告卡巴洛的員工曾試圖為患者提供護理。

2017年9月艾瑪颶風來襲時，65歲卡巴洛在好萊塢山丘(Hollywood Hills)經營一所有有150個床位的安養院，颶風吹斷空調電源；安裝不當的臨時空調系統反而讓本已悶熱的溫度進一步升高，兩天後二樓的患者開始陸續死亡。

當局稱，急救人員接到電話稱一人心臟病 發作後，發現四人死亡，後來更多患者死亡；總計100多名患者在高溫中受苦。

檢察官和家屬認為安養院空調的電線被切斷時，病人應被疏散到對街電源和空調仍舊正常運作的大型地方醫院。

布羅瓦郡(Broward County)檢察官普賴爾(Harold Pryor)聲明，他和團隊接受法官決定，「儘管我們強烈反對。」

83歲歐文斯(Bobby Owens)是過熱致死的老人之一，他的女兒說：「沒有人負責，他們平白死了。」

莫頓試圖說服法官時說，證據表明，醫務人員曾警告卡巴洛，二樓病人臨死前已過熱，卡巴洛有罪且卑鄙、疏忽大意。

法官裁決前，卡巴洛的辯護律師科布(James Cobb)在法庭外抨擊莫頓對其委託人的種種描述。

卡巴洛原本罪名若成立，將面臨最高30年刑期，如今被法官判決無罪後，檢察官不得對最終裁決再提上訴。