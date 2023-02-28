龍捲風襲奧克拉荷馬州1死12傷 密西根部分地區仍斷電

奧克拉荷馬州部分地區遭威力強大的龍捲風掃過，該州諾曼鎮(Norman)受災嚴重。(美聯社)

全美27日都壟罩在惡劣天氣下，南部平原區出現龍捲風 災，奧克拉荷馬州 至少1死12人受傷，密西根部分地區仍斷電，加州則有冬季風暴 ，至少持續到3月1日，東北地區則有風雪吹襲。

南部平原區部分地區遭龍捲風與疾風掃過，27日清查傷亡人數與災損，奧克拉荷馬州至少一人身亡，密西根州居民則在經歷上周的冰風暴後，連續第五日無電可用。

國家氣象局表示，冬季風暴26日侵襲加州後，加州居民得以稍微喘口氣，1日則又有一波冬季風暴報到。

受冬季風暴影響，東北部分地區降下小雪；預報員警告部分平原地區將出現疾風，俄亥俄河谷可能出現龍捲風。

風暴預測中心表示，雷暴27日在俄亥俄股颳起毀滅性陣風，同日在堪薩斯州、密蘇里州吹起風速每小時60哩的強風。當局表示，風暴系統從中部朝東北部伊利諾斯前進期間，至少出現四個龍捲風，其中兩個在芝加哥西部郊區成形。

國家氣象局芝加哥分部氣象人員歐葛瑞克(Rafal Ogorek)表示，初步災損顯示倒樹數量有限與建築損害未如預期嚴重。

羅傑米爾斯郡(Roger Mills County)緊急救難主任布萊克貝克(Levi Blackketter)表示，龍捲風27日掃過奧克拉荷馬州西部的斜陽市(Cheyenne)，造成24棟房屋損毀，至少一人死亡。

奧克拉荷馬州諾曼市(Norman)官員證實，龍捲風26日晚颳起時速90哩強風後，當地出現12名天災相關的傷者；另外，強風造成諾曼與肖尼(Shawnee)周邊的商用住宅與房屋損毀、道路封閉、樹倒電線斷。

諾曼警察局長佛斯特(Kevin Foster)表示，當地兩間小學27日受天氣情況影響而停課。

德州出現每小時114哩的創紀錄強風，奧克拉荷馬州中部則出現時速70到90哩的強風。奧克拉荷馬州一度有7萬6000多戶停電，27日早恢復部分供電。

內華達山脈地區大多數地區27日到3月1日發布暴雪警報，太浩湖可能出現雪崩；當地未來兩日可能積雪6呎，高海拔處和強風可以在湖上掀起5呎波浪。

另一個冬季風暴警告針對東北部分地區發布，康乃狄克、紐約、新澤西、羅德島和麻州都涵蓋其中，27日傍晚到1日下午可能降下大雪。

波士頓28日可能積雪5吋影響通勤交通；麻州西部、康州西北部與佛蒙特州南部則可能積雪10吋。