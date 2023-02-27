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地面系統出問題 SpaceX載人任務升空前2分鐘喊卡

中央社／華盛頓27日綜合外電報導

美國太空探索科技公司（SpaceX）獵鷹9號（Falcon 9）火箭運送太空人前往國際太空站任務，今天在發射升空前一刻喊卡延期。官員表示，主要是受到地面系統問題影響。

法新社報導，太空探索科技公司「乘龍」（Crew Dragon）太空船Crew-6任務團隊原定格林威治時間今天06時45分在佛羅里達州甘迺迪太空中心（Kennedy Space Center）升空，運送2名美國國家航空暨太空總署（NASA）太空人、一名俄羅斯太空人，以及另一名阿拉伯聯合大公國太空人，前往國際太空站（International Space Station）。

然而，就在獵鷹9號火箭即將升空前2分鐘，發射任務喊卡。

NASA在推特發文宣布：「由於地面系統出問題，今天的#Crew6任務取消。」發射日期將擇日再定。

這次太空探索科技公司獵鷹9號原定運送的4名太空人，分別是NASA的波溫（Stephen Bowen）和霍博格（Warren Hoburg）、俄羅斯太空人費德耶夫（Andrey Fedyaev），以及第二位來自阿拉伯聯合大公國的太空人尼雅迪（Sultan al-Neyadi）。他們原本預計在國際太空站待6個月。

太空人 NASA 俄羅斯

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