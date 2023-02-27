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401(k) 百萬富翁 去年驟減三分之一

記者胡玉立／綜合報導
最新數據顯示，從2021年至2022年，401(k) 百萬富翁人數不斷減少。(美聯社)
最新數據顯示，從2021年至2022年，401(k) 百萬富翁人數不斷減少。(美聯社)

去年股市暴跌後，美國401(k) 退休帳戶百萬富翁驟減。根據富達投資(Fidelity Investments)最新數據，退休儲蓄至少有100萬元的401(k) 帳戶數量，從2021年的44萬2000個，降至去年的29萬9000個，大減32%。

隨著史坦普500指數去年下跌19.4%、進入自2008年金融危機以來持續時間最長的熊市之後，401(k) 百萬富翁人數不斷減少。經濟低迷的情況與前十年相比大相逕庭；當時的牛市提振了投資組合，讓許多勞工以為舒適的退休生活觸手可及。

富達投資數據顯示，401(k) 計畫平均餘額在2022年下降了20.5%，到2022年底，典型員工儲蓄減少至10萬3900元。

專家表示，歷經去年通貨膨脹率創下40年新高等等的嚴峻形勢後，人們對於退休的擔憂正在加劇中。最近一項研究發現，勞工現在預計需要125萬元才能過上舒適的退休生活，所需金額比2021年增加了20%。

隨著退休儲蓄減少，所謂的「退休鴻溝」，亦即退休歲月所需資金及實際儲蓄金額之間的差異，愈來愈大。許多勞工日常支付食物和住所等基本費用方面，即已面臨更大挑戰，更不用說退休計劃了。

不過，即使去年 401(k) 百萬富翁數量下降，仍比2019年來得多。根據富達投資統計，2019年有百萬元以上退休儲蓄的401(k) 帳戶約23萬3000個。

值得注意的是，在401(k) 計畫中存入100萬元以上是很少見的。到2022年底，富達投資公司的401(k) 帳戶只有約1.4%資產超過100萬元。

富達投資還指出，擁有至少100萬元資產的個人自願投資性退休帳戶（IRA），數量也有所下降。截至2022年底，此類帳戶數量為28萬320個，比前一年同期下降25%。

退休 401(k) 投資

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