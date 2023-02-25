我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山南灣庫市銀行停車場1周爆2起搶案 疑針對亞裔女

港名媛蔡天鳳遭狠心前夫家肢解 警：大腿肉被削至見骨

不滿遊戲機Switch被沒收 佛州學生把老師撞倒揍到昏迷

TVBS新聞網／編輯 丘力龍 即時報導
見狀的教職員衝上前去把施暴學生拉開。（取材自推特@stillgray影片截圖）
見狀的教職員衝上前去把施暴學生拉開。（取材自推特@stillgray影片截圖）

佛州近來發生一起誇張的攻擊事件，一名人高馬大的17歲男學生突然失控爆走「衝撞老師」，在老師倒下後仍不斷施暴，導致老師昏迷送醫，調查發現原因竟只是不滿「任天堂Switch被沒收」，監視器影像公布後引發譁然。

「福斯新聞」報導，這起事件發生在佛羅里達州棕櫚海岸市（Palm Coast）的馬坦薩斯高中（Matanzas High School），根據弗萊格勒郡（Flagler County）警長辦公室公布的監視器影像可見，一名身高6呎6吋（198公分）、體重270磅（122公斤）的男學生突從鏡頭外衝出，飛奔朝著拎著夾克的女老師攻擊，儘管老師試著閃躲，仍慘被「撞到在地」，強大的撞擊力讓她疑似當場昏迷，躺在地上一動不動。

雖然老師已倒地，男學生仍怒氣未消，蹲下朝老師身體狂K猛打，就像有深仇大恨般；一旁的教職員工看到這幕全被嚇傻，趕緊衝上前阻止，最後多達6人合力制止，才把男學生拖離。

男學生的同學指出，「老師拿走Switch讓他很不滿，每次老師拿走他的遊戲時都會被打。」弗萊格勒郡警方表示，男同學因嚴重毆打造成身體傷害被捕，目前已移送少年司法部，將面對牢獄之災。警長斯塔利（Rick Staly）譴責道，「這名學生的行為絕對是可怕的，完全沒必要，我們希望受害人能恢復過來。」

馬坦薩斯高中發言人透露，該學生正在個別化教育計畫（Individualized Education Program）下學習，該計畫是美國專門為身心障礙學生所設計，被襲擊的老師是特教老師，2004年來一直在該學校工作，事發後她立刻被送往醫院治療，傷勢並未公布。

Switch被沒收　122公斤學生把老師撞倒揍到昏迷 https://news.tvbs.com.tw/world/2052305

TVBS新聞網 https://news.tvbs.com.tw/

佛州一名學生（前方站立者）因不滿Switch被沒收，動手毆打女老師（倒地者）。（...
佛州一名學生（前方站立者）因不滿Switch被沒收，動手毆打女老師（倒地者）。（取材自推特@stillgray影片截圖）

佛州 司法部 教育

上一則

乘客「喝不到酒」衝撞駕駛艙 美航班機緊急轉降

延伸閱讀

蔡天鳳慘案主謀任警長期間 傳曾捲入強姦案件

蔡天鳳慘案主謀任警長期間 傳曾捲入強姦案件
前屋崙警長正式上訴要求復職 盛桃不予置評

前屋崙警長正式上訴要求復職 盛桃不予置評
沙魚隊球星 馬洛日球衣號碼退役 聖荷西訂2月25日為馬洛日

沙魚隊球星 馬洛日球衣號碼退役 聖荷西訂2月25日為馬洛日
珍珠奶茶原物料　HOJA FOOD進軍佛州市場

珍珠奶茶原物料　HOJA FOOD進軍佛州市場

熱門新聞

推特上一張由一名加州網友貼出的圖片引發熱議。(截自推特)

您能找出圖中錯誤嗎？這一題考倒數十萬網友

2023-02-20 14:04
攸關老年人退休生活收入的社安金計畫，面臨再過十年恐將破產的危機。路透

每人每年多發2400元？搶救社安金 白宮討論劫富濟貧

2023-02-23 12:05
(取自YouTube)

外送披薩跌倒 72歲婦獲善款26萬

2023-02-19 16:55
20歲的郝強(John Hao)日前在密州大校園槍擊案中不幸中彈。(GoFundme截圖)

密州大中槍中國留學生 胸部以下癱瘓 肺部受損

2023-02-19 09:22
情人節的紐約街頭。但丕優研究中心發現，約六成美國年輕男性不婚、無女友、沒性生活、感到孤寂，人數幾乎是同齡層女性的兩倍。(路透)

年輕男性怎麼了？調查：六成不婚、無女友、沒性生活

2023-02-22 20:27
佛羅里達州一名85歲婦人20日正在遛狗，一隻3公尺長的鱷魚從水裡爬出來，先攻擊小狗，接著把試圖打退牠的老婦撞倒在地，然後咬住她的腳，把人拉進了水里。（Getty Images / St. Lucie County Sheriff's Office）

佛州老婦池塘旁遛狗 遭水裡爬出的3公尺長鱷魚襲擊身亡

2023-02-22 12:06

超人氣

更多 >
蔡天鳳前夫無遺產繼承權為何碎屍？律師曝恐怖行兇動機

蔡天鳳前夫無遺產繼承權為何碎屍？律師曝恐怖行兇動機
港名媛蔡天鳳慘案在逃前夫抓到了 被捕4人全是死者前夫一家人

港名媛蔡天鳳慘案在逃前夫抓到了 被捕4人全是死者前夫一家人
蔡天鳳前後任丈夫關係好 好友曝殺機「全家處心積慮」

蔡天鳳前後任丈夫關係好 好友曝殺機「全家處心積慮」
真的嗎？娛記爆料：周迅西藏祕婚老友陳坤

真的嗎？娛記爆料：周迅西藏祕婚老友陳坤
蔡天鳳慘案網上懸賞25萬緝凶 出資者找到了

蔡天鳳慘案網上懸賞25萬緝凶 出資者找到了