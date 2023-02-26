我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加暴風雨 陸空交通受阻 周末可能出現「水龍捲」

CNN播美偵察機遭解放軍機攔截 胡錫進：南海九段線非白畫的

憂「匿名檢舉」反侵人權 史丹福77教職員連署廢止

記者胡玉立／綜合報導
史丹福大學一群教授正推動結束該校允許學生匿名舉報其他同學歧視或偏見的制度。圖為史丹福校園一角。(美聯社)
史丹福大學一群教授正推動結束該校允許學生匿名舉報其他同學歧視或偏見的制度。圖為史丹福校園一角。(美聯社)

史丹福大學一群教授正推動結束該校允許學生匿名檢舉其他同學歧視或偏見的制度，他們聲稱這項「匿名檢舉受傷害事件」制度，威脅校園言論自由。

此匿名投訴制度始於2021年夏季，1月份有學生讀了希特勒自傳宣言「我的奮鬥」（Mein Kampf），遭人檢舉；此事被學生報紙報導出來後，部分教授意識到這項制度的存在，開始表態反對，也引發校園辯論。

「我很震驚，」比較文學教授伯曼(Russell Berman(認為，匿名檢舉制度可能會扼殺校園言論自由，也很可能被人濫用，「這讓我想起了麥卡錫主義」。

史丹福大學發言人莫斯托菲(Dee Mostofi)表示，該制度旨在幫助學生彼此相處，促進尊重氛圍，「幫助人們理解很多言論受到保護，同時也為那些相信自己受到傷害的學生提供資源和支持。」

全國各地最近都有人在反對類似偏見檢舉制度，史丹福大學教授的反彈是其中之一。據保守派非營利組織「言論至上」(Speech First)去年調查，約半數大學校園擁有類似檢舉制度，是五年前的兩倍多。

史丹福大學機械工程教授聖地亞哥(Juan Santiago)贊成廢除該制度，他擔心匿名投訴可能會被誇大或被用來攻擊他人。他協助收集77名教職員工簽名，呼籲學校調查校園言論自由和學術自由，作為擺脫匿名檢舉制度的第一步。

但學生政府組織史丹福大學學生聯合會執行副總裁桑切斯(Christian Sanchez)表示，這項制度有必要也很重要，可以讓臉皮比較薄的學生有補救的途徑可走。

言論自由倡議者已將幾所學校告上法庭，強迫各校改變制度，聲稱它抑制思想交流。「言論至上」組織執行總監雪莉絲．川普(Cherise Trump)指出，這類制度在疫情期間被廣泛利用，當時校方鼓勵學生匿名檢舉沒戴口罩的同學。

在「言論至上」組織挑戰德州大學、密西根大學和中佛羅里達大學的偏見反應制度之後，這三所學校都改變或取消該制度。

史丹福大學 德州 疫情

上一則

德州議員「華裔忠誠說」 趙美心轟：種族歧視

下一則

汙染範圍估達5哩…俄州「毒列車」 致4.4萬動物死亡

延伸閱讀

憂「匿名檢舉」威脅言論自由 史丹福77教職員連署促廢

憂「匿名檢舉」威脅言論自由 史丹福77教職員連署促廢
頂不住通膨 史丹福學費將漲7%

頂不住通膨 史丹福學費將漲7%
史丹福將提高學費7% 大學頂不住通膨壓力

史丹福將提高學費7% 大學頂不住通膨壓力
防用AI做功課 史丹福網路高中生研發ChatGPT偵測器

防用AI做功課 史丹福網路高中生研發ChatGPT偵測器

熱門新聞

推特上一張由一名加州網友貼出的圖片引發熱議。(截自推特)

您能找出圖中錯誤嗎？這一題考倒數十萬網友

2023-02-20 14:04
攸關老年人退休生活收入的社安金計畫，面臨再過十年恐將破產的危機。路透

每人每年多發2400元？搶救社安金 白宮討論劫富濟貧

2023-02-23 12:05
(取自YouTube)

外送披薩跌倒 72歲婦獲善款26萬

2023-02-19 16:55
20歲的郝強(John Hao)日前在密州大校園槍擊案中不幸中彈。(GoFundme截圖)

密州大中槍中國留學生 胸部以下癱瘓 肺部受損

2023-02-19 09:22
情人節的紐約街頭。但丕優研究中心發現，約六成美國年輕男性不婚、無女友、沒性生活、感到孤寂，人數幾乎是同齡層女性的兩倍。(路透)

年輕男性怎麼了？調查：六成不婚、無女友、沒性生活

2023-02-22 20:27
佛羅里達州一名85歲婦人20日正在遛狗，一隻3公尺長的鱷魚從水裡爬出來，先攻擊小狗，接著把試圖打退牠的老婦撞倒在地，然後咬住她的腳，把人拉進了水里。（Getty Images / St. Lucie County Sheriff's Office）

佛州老婦池塘旁遛狗 遭水裡爬出的3公尺長鱷魚襲擊身亡

2023-02-22 12:06

超人氣

更多 >
蔡天鳳前夫無遺產繼承權為何碎屍？律師曝恐怖行兇動機

蔡天鳳前夫無遺產繼承權為何碎屍？律師曝恐怖行兇動機
港名媛蔡天鳳慘案在逃前夫抓到了 被捕4人全是死者前夫一家人

港名媛蔡天鳳慘案在逃前夫抓到了 被捕4人全是死者前夫一家人
蔡天鳳前後任丈夫關係好 好友曝殺機「全家處心積慮」

蔡天鳳前後任丈夫關係好 好友曝殺機「全家處心積慮」
蔡天鳳慘案網上懸賞25萬緝凶 出資者找到了

蔡天鳳慘案網上懸賞25萬緝凶 出資者找到了
蔡天鳳慘案主謀任警長期間 傳曾捲入強姦案件

蔡天鳳慘案主謀任警長期間 傳曾捲入強姦案件