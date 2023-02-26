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禽流感雖趨緩 蛋價居高不下

編譯俞仲慈／綜合25日電
市場專家預估，目前美國禽流感疫情持續，雞蛋和火雞價格仍將居高不下。(美聯社)
市場專家預估，目前美國禽流感疫情持續，雞蛋和火雞價格仍將居高不下。(美聯社)

自去年2月以來，國內爆發史上最致命的禽流感疫情，導致5800萬隻雞死亡，不但感恩節火雞價格水漲船高，雞蛋價格更是屢創天價，儘管養雞業者全面防堵禽流感疫情，但根據市場人士預估，只要禽流感疫情持續，雞蛋和火雞價格仍將居高不下。

據農業部統計，過去一年國內家禽總數四分之三，也就是逾4300萬隻蛋雞死亡，去年12月最後一周，全國雞蛋庫存量低於29％，中西部大號雞蛋批發價格上漲至破紀錄的5.46元。

農業部首席獸醫羅斯瑪麗·西福德(Rosemary Sifford)表示，當前禽流感疫情禍首以野鳥最多，占了84%，因此國內主要大型雞蛋業者紛紛鎖定野鳥，加強防疫措施。

養雞場要求進出卡車和工人，皆要全面清潔消毒，甚至安裝警報器，以噪音和光線遏阻野鳥入侵，甚至主動至野鳥聚集地點架設捕鳥網。

根據農業部統計，今年1月鳥類死亡不到50萬隻，比前一個月的500萬隻，數量已大幅減少，但有鑑於野鳥春季向南遷移，不排除疫情可能再度擴散。

至於全球最大規模雞蛋加工廠，總部位於愛阿華州的雞蛋業者Versova為防堵禽流感，全面提升廠房設備，原本只有一座生物安檢裝備，如今已增添至10座，同時在飼料容器裡安裝振動器，以遏止野鳥入侵。

由於蛋雞下蛋期間較一般肉雞容易感染禽流感，因此各種防疫措施未能完全消滅疫情。去年10月間，Versova位於愛阿華州北部的養雞場，發現雞隻感染死亡，隨即撲殺100萬隻蛋雞，整座養雞場設施也全面消毒，並在2月重新恢復運作，相較於2015年疫情期間，當時養雞場耗費一年時間，才能重啟營運，復原期已大幅縮短。

另外，如同防止新冠疫情擴散，人類普遍施打疫苗一樣，未來養雞業者也可能對數以百萬計的蛋雞施打疫苗，但可能影響雞蛋和肉雞出口貿易，因為需要獲得進口國家的檢驗核准。

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