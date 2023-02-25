乘客「喝不到酒」衝撞駕駛艙 美航班機緊急轉降

美國航空一架從佛州飛往華府的班機，日前發生女乘客鬧事且衝撞駕駛艙，導致班機被迫緊急降落事件。(美聯社)

「內幕新聞」(Insider)網站報導，聯邦航空管理局(FAA)證實，一名女乘客因為喝不到雞尾酒在機上鬧事且衝撞駕駛艙，導致美國航空(American Airlines)被迫在北卡羅來納州 緊急降落。

美國航空3444班機22日下午原訂從佛羅里達州 傑克遜維爾(Jacksonville)飛往華府，卻因為「乘客擾亂」(passenger disturbance)而改道，緊急降落北卡州洛麗德倫國際機場 (Raleigh-Durham International Airport)。

FAA透過推特發表聲明指出，已經針對這起「失控乘客」事件展開調查。事件發生於美國航空旗下的區域性航空公司—特使航空( Envoy Air)的航班。

有線電視新聞網(CNN)報導，洛麗德倫國際機場航警的電台訊號裡，員警說有乘客在飛機上「企圖闖進駕駛艙」、「遭到機組人員及其他乘客制伏」。

「內幕新聞」報導，FAA表示，這名乘客雖然有衝撞，並未闖入駕駛艙。

36歲女乘客邁爾斯(Tiffany Miles)面臨妨礙機場(airport obstruction)罪名起訴，23日以1000元交保獲釋。

邁爾斯對地方電視台WRAL說，整起事件實為誤會，要求航空公司道歉。她說：「精神正常的人怎麼會在機長正在開飛機時跑去駕駛艙？一點都不合邏輯。」她表示從座位起身是走向與駕駛艙同一個方向的洗手間。

她說，起飛之前向空服員點了一杯傑克丹尼爾(Jack Daniels)加冰塊，但被告知機上不提供酒類飲品。她說：「我會焦慮，有時候需要喝點雞尾酒來冷靜。」

她表示，離開座位後被兩名空服員阻止不准接近駕駛艙，「因為很多人接近我，讓我開始發瘋，整個人完全失控，這一切其實不應該變成這樣」。