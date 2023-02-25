中國女留學生遭男友殺害 猶他大學賠500萬元

董家父母與女兒董芷帆(中)。(Parker＋McConkie律所網站)

猶他大學(University of Utah)本周宣布，將向去年遇害的中國留學生 董芷帆(Zhifan Dong，19歲)的父母支付500萬元的和解金。董芷帆去年2月11日遭當時同為猶他大學中國留學生的男友王浩宇(Haoyu Wang，音譯，26歲)殺害，在她死亡前幾周，該校學生宿舍的工作人員多次未能意識到董芷帆處於危險之中。

董芷帆的父親董明森(Mingsheng Dong，以下均為音譯)及母親沈君芳(Junfang Shen)日前對該項和解聯合發表聲明表示，女兒是他們唯一的孩子，「在我們繼續哀悼芷帆之死的同時，我們很感激能為我們的女兒邁出這重要的一步，為她伸張正義」；兩人還提到，希望大家對她的紀念，能夠激勵其他人幫助防止親密伴侶暴力。

涉嫌殺害董女的王浩宇被控謀殺並關押在監獄，目前他被評斷沒有能力接受審判，且通過他的律師阿拉米拉(Joseph C. Alamilla)提出無罪抗辯。

在董芷帆父母與猶他大學的和解協議中，該大學承認未能保護董芷帆。猶他大學承認其宿舍與住宿教育團隊在應對董芷帆死亡的複雜情況方面存在缺陷，也承認董家因此遭受可怕損失。

猶他大學校長蘭德爾(Taylor Randall)說，該協議表明學校對董芷帆案件的嚴肅態度，以及對解決學生安全各方面問題的持續工作承諾。

蘭德爾表示，「董被害案提醒我們，親密伴侶暴力是一個超越國界與文化的問題，並以多種方式表現出來」，他說，沒有人應該忍受因暴力而失去孩子的痛苦。

董芷帆的父母之前曾受訪表示，猶他大學在處理女兒安全問題方面，沒有及時做出因應措施，「我們感到被背叛，被欺騙，這是官僚主義的傲慢，對生命的蔑視，也是不可原諒的錯誤」。

根據文件顯示，在命案發生前，董芷帆與室友都向宿舍部門工作人員反映過，董的男友在兩人分手後打了董芷帆，也說董很害怕他接下來不知會做什麼。2022年1月14日，也是董芷帆被殺害前一個月，董又向所居住的學校宿舍部門提醒，鹽湖城警方兩天前逮捕了王浩宇，她也拿到了保護令，王男當時住在與董芷帆同一棟宿舍的樓上，但相關工作人員仍未能識別家暴 的可能危機。

校方宿舍部門的員工直到一個月後，才向學校警察報告相關事件，三天後，董芷帆被殺。紀錄還顯示，宿舍工作人員多次將董芷帆的名字與王浩宇的名字混淆，並錯誤撥打電話給跟王男同名的另一名中國留學生。

猶他大學表示，因猶他州 任何超過100萬元的法律賠償方案，都需要通過立法批准，因此該份和解協議將在近期內表決，在此同時，猶他州州長寇克斯(Spencer Cox) 已表達會支持該和解協議。猶他大學經過內部審查，已對三名宿舍部門員工予以處分，另有兩名員工辭職。

除金錢賠償外，猶他大學也將在校園內建一個紀念董芷帆的紀念碑。

董芷帆是猶他大學近四年來，第二個曾向校方舉報家暴而遭殺害的學生，2018年該校一名女田徑運動員麥克盧斯基(Lauren McCluskey)曾打過20多通電話向校警通報自己被騷擾，最終仍不幸被殺害，該女大生後來通過也是通過代表董芷帆家人的律師事務所Parker＋McConkie，從猶他大學獲得上千萬元賠償。