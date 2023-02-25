輝瑞獎學金禁止亞裔、白人申請涉歧視挨告 本周悄悄修改規定

輝瑞藥廠(Pfizer)備受矚目的獎學金計畫禁止亞裔和白人學生申請，去年9月被非營利醫療權益倡議組織以歧視為由告上聯邦法院。輝瑞已悄悄修改獎學金申請規定。(路透)

輝瑞 藥廠(Pfizer)備受矚目的獎學金計畫禁止亞裔和白人學生申請，去年9月被非營利醫療權益倡議組織以涉嫌歧視為由告上聯邦法院。輝瑞已悄悄修改獎學金申請規定，申請資格變成「不分種族」，但提告組織發表聲明表示，訴訟不會罷手。

輝瑞藥廠的「突破研究計畫」(Breakthrough Fellowship Program)，為大學四年級學生提供長達九年的實習及碩士學位獎學金，若完成計畫還可進入輝瑞任職，但限定申請者必須具備「黑人/非洲裔、拉丁裔/西語裔以及美洲原住民 」的族裔背景，以符合擴大少數族裔晉升管道的計畫宗旨。

2022年9月，非營利醫療權益倡議組織「不要傷害」(Do No Harm)向聯邦法院提告，指控輝瑞「突破研究計畫」獎學金涉嫌歧視亞裔及白人學生。「不要傷害」組織指出，兩名常春藤名校學生學業成績符合申請門檻，結果卻因種族原因而未獲錄取。輝瑞藥廠則說，獎學金申請辦法絕無歧視用意。

訴訟在聯邦法院法官裁定不受理(dismissed)之後，「不要傷害」組織立即提出上訴。

「不要傷害」組織21日發表聲明指出，輝瑞藥廠在沒有任何公開宣布的情況下，已經悄悄修改「突破研究計畫」獎學金申請辦法，最新規定寫道「不論是否為黑人/非洲裔、拉丁裔/西語裔以及美洲原住民」。

「不要傷害」組織主席、賓州大學醫學院(University of Pennsylvania School of Medicine)前任教授高德法姆(Stanley Goldfarm)在聲明中說：「輝瑞終於了解公然種族歧視 的作為既違法又不道德，令人感到欣慰。」他說，重要的是，輝瑞是在被「不要傷害」組織提告，並且了解上訴之後訴訟可能遇到麻煩，才做出重大改變。

「不要傷害」組織在聲明中說，上訴官司仍將持續進行，以確保輝瑞不會恢復帶有種族歧視的規定。