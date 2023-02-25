我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加史上第2次暴雪預警 天降冰雹 華人感新奇

港名媛蔡天鳳頭、身仍失蹤 飛虎隊「水鬼隊」搜索

輝瑞獎學金禁止亞裔、白人申請涉歧視挨告 本周悄悄修改規定

記者顏伶如／綜合報導
輝瑞藥廠(Pfizer)備受矚目的獎學金計畫禁止亞裔和白人學生申請，去年9月被非營利醫療權益倡議組織以歧視為由告上聯邦法院。輝瑞已悄悄修改獎學金申請規定。(路透)
輝瑞藥廠(Pfizer)備受矚目的獎學金計畫禁止亞裔和白人學生申請，去年9月被非營利醫療權益倡議組織以歧視為由告上聯邦法院。輝瑞已悄悄修改獎學金申請規定。(路透)

輝瑞藥廠(Pfizer)備受矚目的獎學金計畫禁止亞裔和白人學生申請，去年9月被非營利醫療權益倡議組織以涉嫌歧視為由告上聯邦法院。輝瑞已悄悄修改獎學金申請規定，申請資格變成「不分種族」，但提告組織發表聲明表示，訴訟不會罷手。

輝瑞藥廠的「突破研究計畫」(Breakthrough Fellowship Program)，為大學四年級學生提供長達九年的實習及碩士學位獎學金，若完成計畫還可進入輝瑞任職，但限定申請者必須具備「黑人/非洲裔、拉丁裔/西語裔以及美洲原住民」的族裔背景，以符合擴大少數族裔晉升管道的計畫宗旨。

2022年9月，非營利醫療權益倡議組織「不要傷害」(Do No Harm)向聯邦法院提告，指控輝瑞「突破研究計畫」獎學金涉嫌歧視亞裔及白人學生。「不要傷害」組織指出，兩名常春藤名校學生學業成績符合申請門檻，結果卻因種族原因而未獲錄取。輝瑞藥廠則說，獎學金申請辦法絕無歧視用意。

訴訟在聯邦法院法官裁定不受理(dismissed)之後，「不要傷害」組織立即提出上訴。

「不要傷害」組織21日發表聲明指出，輝瑞藥廠在沒有任何公開宣布的情況下，已經悄悄修改「突破研究計畫」獎學金申請辦法，最新規定寫道「不論是否為黑人/非洲裔、拉丁裔/西語裔以及美洲原住民」。

「不要傷害」組織主席、賓州大學醫學院(University of Pennsylvania School of Medicine)前任教授高德法姆(Stanley Goldfarm)在聲明中說：「輝瑞終於了解公然種族歧視的作為既違法又不道德，令人感到欣慰。」他說，重要的是，輝瑞是在被「不要傷害」組織提告，並且了解上訴之後訴訟可能遇到麻煩，才做出重大改變。

「不要傷害」組織在聲明中說，上訴官司仍將持續進行，以確保輝瑞不會恢復帶有種族歧視的規定。

輝瑞 種族歧視 原住民

上一則

墨西哥無證客出現美國邊境激增 本月出現首個死亡案例

下一則

中國女留學生遭男友殺害 猶他大學賠500萬元

延伸閱讀

晨光基金會2023獎學金 南加華生名額不受限

晨光基金會2023獎學金 南加華生名額不受限
獎學金禁亞裔、白人申請而挨告 輝瑞藥廠本周修改規定

獎學金禁亞裔、白人申請而挨告 輝瑞藥廠本周修改規定
全美華協春宴 贈喬州兩校獎學金

全美華協春宴 贈喬州兩校獎學金
僑委會與台灣大專、企業 合辦頂尖傑出僑生聯名獎學金方案

僑委會與台灣大專、企業 合辦頂尖傑出僑生聯名獎學金方案

熱門新聞

推特上一張由一名加州網友貼出的圖片引發熱議。(截自推特)

您能找出圖中錯誤嗎？這一題考倒數十萬網友

2023-02-20 14:04
攸關老年人退休生活收入的社安金計畫，面臨再過十年恐將破產的危機。路透

每人每年多發2400元？搶救社安金 白宮討論劫富濟貧

2023-02-23 12:05
(取自YouTube)

外送披薩跌倒 72歲婦獲善款26萬

2023-02-19 16:55
美軍上周末用F-22戰機發射每枚價值達40萬美元的飛彈，擊落了幾個不明飛行物，而其中之一可能只是價值12美元的氣球。（美聯社）

尷尬了…F-22戰機射40萬美元飛彈 恐打下12美元民間氣球

2023-02-17 22:04
20歲的郝強(John Hao)日前在密州大校園槍擊案中不幸中彈。(GoFundme截圖)

密州大中槍中國留學生 胸部以下癱瘓 肺部受損

2023-02-19 09:22
美國佛州女子納莎莉1月底在健身房鍛鍊時，突遭一名男子襲擊、抱住跟按倒在地，但她不斷反擊，事後更告訴警方，「我會告訴每個女人，永遠堅持戰鬥、絕不放棄」。（照片翻攝：IG / fitgemsnation）

影／獨自在健身房鍛鍊時遇襲 24歲女子頑強反抗讓歹徒無法得逞

2023-02-17 11:48

超人氣

更多 >
香港名媛蔡天鳳遭殺害分屍 疑被烹煮 才登時尚雜誌封面

香港名媛蔡天鳳遭殺害分屍 疑被烹煮 才登時尚雜誌封面
上了前夫胞兄車…香港名媛遭碎屍慘死 生前最後身影曝光

上了前夫胞兄車…香港名媛遭碎屍慘死 生前最後身影曝光
港名媛蔡天鳳疑因千萬巨額財產遭碎屍 前夫仍在逃

港名媛蔡天鳳疑因千萬巨額財產遭碎屍 前夫仍在逃
19歲中國女留學生遭男友殺害 猶他大學500萬和解

19歲中國女留學生遭男友殺害 猶他大學500萬和解
IRS新演算法查稅 鎖定白人、亞裔

IRS新演算法查稅 鎖定白人、亞裔