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好萊塢淫魔溫斯坦確定終老獄中 紐約23年刑滿 轉洛杉磯再關16年

記者張聲肇／綜合報導
電影製片人溫斯坦因涉嫌2013年在洛杉磯一家旅館內性侵女性，洛杉磯法院判處16年監禁，須服完在紐約的23年刑期後，再到洛杉磯坐16年牢，已70歲的溫斯坦可能老死獄中。(路透)
電影製片人溫斯坦因涉嫌2013年在洛杉磯一家旅館內性侵女性，洛杉磯法院判處16年監禁，須服完在紐約的23年刑期後，再到洛杉磯坐16年牢，已70歲的溫斯坦可能老死獄中。(路透)

洛杉磯高等法院23日判處前好萊塢製片人溫斯坦(Harvey Weinstein)16年徒刑；現年70歲的他，2020年因性侵罪被紐約法院判處23年徒刑，目前正在紐約監獄服刑，期滿後必須再到洛杉磯服刑16年，難逃老死獄中的命運。

溫斯坦的辯護律師傑克遜(Alan Jackson)表示將會再上訴。

溫斯坦對待女性的醜事，引發2017年「我也是」(#MeToo)女性自覺運動。

洛杉磯法院陪審團去年12月宣告他性侵女性、強迫口交、用異物插入女體等三項罪名成立；受害人在法庭上作證說，這三項罪行都是2013年2月她到洛杉磯參加義大利影展時，在她旅館房間發生。

受害人在女兒陪同下，在法庭聲淚俱下地說，多年來，她還以為自己做錯事了，才變成「心碎、空虛、孤獨」的人。「內心裡，我早已崩潰，他把我碎裂成數百萬片，」她說。

洛杉磯這場審判原本被視為僅具象徵意義，因為溫斯坦已被紐約法官定罪，但他爭取到上訴，洛杉磯的審判就變得至關重要，他有生之年能否出獄，端看洛杉磯法院的審判結果。

出面指控他的女性共有90餘人，其中不少接受紐約時報採訪，成為2017年調查報導的主要內容，這篇報導催生了「我也是」運動，鼓舞無數女性出面揭發有權有勢者性騷擾、性侵她們的醜事。

溫斯坦23日身穿淺褐色囚服，坐著輪椅出庭；他反駁說受害人是為了金錢才出庭作證，因為她另外也對他提出民事訴訟。

他的律師也反控另四名出庭作證的女性是自願和被告發生性行為，想從他身上撈些好處，事後卻翻臉；其中，加州州長紐森的太太Jennifer Siebel Newsom說，2005年她擔任紀錄片製片人時，在比佛利山莊某旅館內也遭到溫斯坦性侵。

洛杉磯 性侵 旅館

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