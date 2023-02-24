俄亥俄火車出軌翻覆 運輸部：疑車輪軸承過熱

俄亥俄州東部火車出軌意外現場。(路透)

聯邦運輸部官員23日表示，列車車輪軸承過熱，可能是諾福克南方鐵路公司(Norfolk Southern Corp)滿載聚丙烯的列車本月3日在俄亥俄州 出軌翻覆的原因。

鐵路沿線裝設的監視器曾事先警告列車人員，顯示150節車廂中第23車的軸承比周圍的空氣高出253℉，一名駕駛員聽到警報聲，立即剎車，把列車停下，後來發現有些車廂已經起火冒煙，趕緊通知有關單位。

但距離這個監視器30哩和20哩的另兩個監視器，卻未測到超乎異常的高溫 。

全國交通安全委員會(NTSB)說，當時列車以每小時47哩的速度往東前進，並未超過時速50哩的最高速限，結果8時54分左右，在靠近賓州州界的5000人小鎮東巴勒斯坦 出軌。

總共有38車廂出軌，起火後又造成另12車廂損壞。出軌列車中有11節車廂載有氯乙烯等易燃有毒化學物質。事故三天後，鐵路公司燒掉五節車廂上的氯乙烯，以防止災難性的大爆炸。

23日NTSB舉行記者會，公布四頁的初步調查報告，並說若有新事證，報告的內容會再調整。

接下來的調查，將集中在列車輪組和軸承、化學品容器和車廂的設計，以及出軌造成的損害。

NTSB也將檢討意外事故處理的標準程序，包括如何洩出並燃燒氯乙烯，列車的設計，維修程序，以及諾福克南方公司鐵軌沿路監測器及鐵軌列車檢查作業。

調查報告指出，當地居民家裡的監視器錄到火車出軌前，列車車輪軸承高熱故障的情況。軸承在極度高溫下，可能崩裂。

前述兩個附近的監視器分別測出軸承比四周空氣高38℉和高103℉，但鐵路公司內部作業指南是高出170℉，才須停車檢查。