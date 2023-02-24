藍調歌手勞凱利製作兒童色情影片 芝城法官判關20年

芝加哥聯邦法官23日判處犯下製作兒童色情片等罪的勞凱利20年徒刑。(美聯社)

芝加哥 聯邦法院法官23日判處犯下製作兒童色情影片、引誘未成年人罪的知名節奏藍調歌手勞凱利(R. Kelly，56歲)20年徒刑。

勞凱利曾拿過三座葛萊美獎，以「I Believe I Can Fly」一曲紅遍全球，被譽為美國節奏藍調(R&B)天王。勞凱利去年9月在芝加哥聯邦法院，承認犯下三項製作兒童色情影片、三項引誘未成年人等六罪。芝城 聯邦法官23日針對上述六罪量刑。

經過不到一小時的開庭，法官萊寧偉伯(Harry Leinenweber)宣布判處勞凱利20年徒刑，由於勞凱利去年6月才因多項性侵 罪在紐約被判30年，因此芝加哥法官判的20年刑期中的19年，將與紐約的30年刑期同時執行，另外一年則會在30年刑期屆滿後額外執行。

法官表示，勞凱利的罪行令人髮指，但如果他能活到刑滿釋放，也已80歲，那時不太可能有機會再次犯罪。

主張判處重刑的檢察官指出，勞凱利利用兒童來滿足性慾的行為是「絕對的墮落」，要求在既有的刑罰基礎上再關25年。勞凱利的律師則要求判處十年，指勞凱利也經歷非常痛苦的童年，包括反覆遭到性與身體虐待，導致他對女性的看法與性觀念遭誤導，希望法官對他寬大處理。

受害者23日在法庭陳述自身經歷與對他們造成的影響，他們表示，勞凱利虐待與支配他們，是個「兒童掠奪者」，至今仍能感受到恥辱與創傷。

勞凱利案關鍵證人、化名珍妮(Jane)的37歲受害者，當天透過律師在法庭宣讀聲明稱，「當童貞在14歲時被一個戀童癖者奪走......，我將無法永遠不去看、不去想，或不受到我被引誘參與的兒童色情影片影響」。另兩名證人「寶琳」(Pauline)、「妮雅」(Nia)也出庭含淚講述勞凱利性侵的創傷。