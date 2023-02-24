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全美極端主義大屠殺 10年增3倍、奪走164命

編譯周芳苑／綜合23日電
近十年全美與極端主義有關的大規模殺戮案件激增，是1970年代以來其他十年期間的至少三倍。圖為去年紐約州水牛城超市仇恨槍擊事件導致10名非洲裔死亡後，調查人員在超市外默哀。(美聯社)
近十年全美與極端主義有關的大規模殺戮案件激增，是1970年代以來其他十年期間的至少三倍。圖為去年紐約州水牛城超市仇恨槍擊事件導致10名非洲裔死亡後，調查人員在超市外默哀。(美聯社)

反誹謗聯盟(Anti-Defamation League)23日公布報告指出，近十年全美與極端主義有關的大規模屠殺案件數量激增，是1970年代以來其他十年間的至少三倍，讓人們生活在極端主義大規模殺戮的恐怖氣氛下。

報告並指出，2022年被指認為極端主義的殺手都與右翼極端主義有關，尤以白人至上主義者為多，其中包括在紐約州水牛城(Buffalo)非裔社區超市發生的大規模槍擊事件，導致10名非洲裔購物民眾死亡；此外，科羅拉多州科羅拉多泉市(Colorado Springs)一家 LGBT酒吧的大規模槍擊事件，造成五人喪生。

報告發現，1970年代到2000年代，每十年就會發生二到七起與國內極端主義有關的大規模殺戮事件，但在2010年代飆升至21起。此一趨勢持續到現在，過去兩年發生五件國內極端主義大規模屠殺，與本世紀頭十年數量相當。

受害者人數也增加；根據報告，2010年至2020年間共計164人死於與意識形態極端主義相關的大規模屠殺，比1990年代以外的任何其他十年更多，被認定為國內恐怖主義攻擊的1995年俄克拉荷馬市(Oklahoma City)聯邦大樓爆炸案，造成168人死亡。

發動極端主義屠殺的人通常與極端運動和極端意識形態有關。報告也指出，2022年有93%的屠殺事件使用槍枝犯案；此外，當年沒有警察被極端分子殺害，是2011年以來第一次。

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