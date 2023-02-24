「冬季風暴」大襲捲：百萬戶斷電、超過2000航班取消

受冬季風暴影響，全美已有超過2,000航班班次取消。(Getty Images)

「暴風雪襲擊美西與北部...東南部卻出現異常高溫。」冬季風暴 襲擊美國北部，從加州北部、到東部緬因州，皆陷風雪霜凍，在2月23日已有6,000萬居民收到天氣警報、風暴重創電網導致將近100萬戶斷電。大雪也導致交通混亂、車輛被困、以及多起從結冰道路上滑落的車禍，當中以中西部地區受害尤為嚴重。此外強風暴雪也導致航班延誤，截至23日下午，全美已有超過2,000航班班次取消、將近1萬4,000個班次延誤。

美國電力追蹤機構PowerOutage.us的數據顯示，這場席捲美國西北部、五大湖區、紐約及東岸新英格蘭地區的風暴，已導致近100萬家戶和企業斷電，當中以密西根州的斷電情況最為嚴重——密西根州有超過80萬戶斷電，其餘受害州份還包括加州、伊利諾州、紐約州、奧勒岡州及威斯康辛州等；電網在風暴中受損，部分原因來自大雪、凍雨及結冰情形破壞公共線路、或是被大雪壓垮的樹木損壞電線。

公共電網受損、許多斷掉的電纜四散，進而導致觸電危險，供電公司DTE Energy已向居住在本次遭遇風暴的地區、尤其是密西根州的居民發出警告：

「倒下的樹木、樹枝下面可能暗藏通電的高壓電線...今天請不要在你家院子裡活動、把孩子和寵物留在家裡。」

明尼蘇達州，一名男性正在剷雪。(Getty Images)

DTE Energy的告示另補充說明，該公司旗下約3,000條電纜在風暴中毀損，目前仍在搶救，預計將在2月26日之前為大多數客戶恢復供電。

大雪和暴風造成安全隱憂和交通問題，美國國家氣象局指出，西部、北部和五大湖區的部分地區可能出現每小時約2.5至5公分的降雪，伴隨風速高達每小時40至50公里的強風，無論是對旅行、畜牧、娛樂活動或是基礎建設，都將造成重大破壞。

(Getty Images)

各地積雪情形阻塞了交通、導至駕車民眾困在大雪中幾乎動彈不得，截至當地時間23日，懷俄明州 南部部分地區積雪超過1公尺、蒙大拿州西北部積雪80公分、內布拉斯加州 等地積雪也達8公分至15公分。在奧勒岡州波特蘭市，積雪深達約28公分，是當地自1940年以來第二多的降雪量，風暴影響程度遠遠超乎波特蘭的氣象部門預料之外——最初當地氣象預報預測積雪量超過15公分的機率僅5%。

從22日晚間開始，受風暴地區的道路嚴重堵塞，無數駕駛人被困長達十多個小時，由於氣候嚴寒，駕駛人擔憂失溫風險，許多人在車陣裡過夜或是索性下車徒步，而道路覆冰又使駕駛情況更加危險；懷俄明州的道路搜救隊已從22日開始營救行動，明尼蘇達巡邏隊則指出，22日當地發生超過160起車禍，數十輛車在路上打滑。奧勒岡州交通部門也表示，許多道路被拋錨或是駕駛人棄車的車輛所堵塞，倒下的樹木也導致道路封閉，因而呼籲當地居民避免外出長途旅行。

風暴也導致大量航班取消，根據航班追蹤網站FlightAware數據，22日已有1,600多個航班被取消、至23日下午，再有超過680個班次取消，當中包括國際航班及美國國內航班，另有超過1萬4,000個班次因天氣惡劣而延誤。

猶他州，被大片白雪覆蓋的房子。(Getty Images)

明尼蘇達州的明尼阿波利斯–聖保羅國際機場是受災最嚴重的機場之一，當地預計將有超過30公分的積雪；還有許多州份為安全考量，預先採取預防措施，例如威斯康辛州的綠灣國際機場已先一步取消22日晚間的例行航班和23日早晨的大多數航班。

南達科他州、懷俄明州、亞利桑納州、北達科他州和明尼蘇達州等地也封閉部分高速公路路段；緬因州州長米爾斯（Janet Mills）則因大雪考量，宣布23日關閉州政府辦公室。

連常年溫暖的加州地區都出現降雪，例如南加州的聖地牙哥氣象部門首次發布暴風雪警告，在聖塔克魯斯工作的加州居民克雷尼斯（Karen Krenis）則表示，自己在上班途中，看見海濱下雪、許多孩子在玩雪、堆雪人，她表示：

「我在加州生活了30年，從未見過這樣的事情。」

(Getty Images)

值得注意的是，與西部、北部嚴寒截然相反，美國東南部地區出現異常的冬季高溫，《CNN》報導，從俄亥俄州至佛羅里達州，預計23日多地將創下2月份的歷史高溫——在22日，德州麥卡倫市（McAllen）氣溫高達97度、佛州拿坡里市（Naples）87度；喬治亞州亞特蘭大在2月間還一度出現80度氣溫，亞特蘭大通常在5月之後才會出現這樣的溫度。