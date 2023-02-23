冰雪、高溫 本周異常天氣籠罩 洛杉磯山區罕現暴風雪

從加州、明尼蘇達到緬因等29州21日起受到冬季風暴襲擊，22日即已造成超過1500航班取消，許多學區停課。圖為兩名猶他州居民走在遭白雪覆蓋的鹽湖城街道。(美聯社)

北部平原天寒地凍，東南部熱浪改寫全國2月歷史新高紀錄，這讓全國南北出現逾百度溫差，兩種相反天氣本周影響從加州 、明尼蘇達到緬因等29州逾6500萬人，洛杉磯周邊山區可能出現罕見暴風雪；這波冬季風暴 已造成超過1500航班取消，許多學區停課，教堂取消活動。

氣象專家表示，本周前後幾乎全北美洲都經歷某種形式的天氣情況，部分地區如沐春風，而南從南加州，一直北到多倫多卻又遭逢強大冬季風暴肆虐。

從德州到南北卡羅來納州等多數南部地區的氣溫則在華氏80度以上，其中德州麥卡倫(McAllen)高溫達華氏95度；反觀蒙大拿州、懷俄明州 和達科他州多數地區氣溫都在零度以下，蒙大拿州卡特班克(Cut Bank)出現零下九度低溫。

隨著冬季風暴前進中西部，途經之處颳起強風、降下大雪，天氣驟降並出現凍雨，打亂陸空交通。

受到天候影響，全美22日已有超過1500個飛機航班停飛。圖為鹽湖城國際機場一名女乘客因班機取消，索性坐在機場化起妝來。(美聯社)

追蹤航班網站FlightAware數據顯示，截至東部22日傍晚，逾1500架次出入境國際航班與國內航班取消。

明尼蘇達波利斯聖保羅機場、底特律都會和丹佛國際機場受影響最劇，西南航空取消262架班機、達美航空取消271架，地區航運天西航空取消355架班機。

明州州長沃茲(Tim Walz)21日即已發布宣告進行入緊急狀態的行政命令，啟動國民兵協助緊急服務並解救受困的用路人；明州雙子城22日上午如預報開始天降大雪，至23日可能累積至15吋。

明州明尼亞波利斯市22日降雪可能逾20吋，風暴影響的三日期間恐積雪逾兩呎，可能刷新30年來紀錄。

NWS針對從加州到緬因等至少20州發布冬季天氣警訊，密西根、明尼蘇達、南北達科他、猶他、威斯康辛與懷俄明州各學區22日因天候因素停課，教堂取消聖灰星期三(Ash Wednesday)活動。

強風與大雪22日影響中部與西部地區，導致千餘航班取消，數十萬戶停電。

電網數據PowerOutage顯示加州逾十萬戶停電，亞利桑納州近3萬戶停電，新墨西哥州通報逾1萬6000戶停電；中西部地區也受到影響，伊利諾州近3萬戶停電，密西根州近4萬戶停電。

加州公共事業公司PG&E表示，灣區因倒樹等天災殘骸壓壞電線而致停電，強風、降雨和低海拔降雪也是造成停電的原因。