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卡內基梅隆大學1.5億獎學金計畫 助攻STEM碩士圓美國夢

記者胡玉立／綜合報導
卡內基梅隆大學及「諾曼與露絲瑞爾斯基金會」，共同推出1億5000萬元獎學金計畫，支持少數族裔、女性等代表性不足群體大學生，攻讀科工數理領域碩士學位。(美聯社)
卡內基梅隆大學及「諾曼與露絲瑞爾斯基金會」，共同推出1億5000萬元獎學金計畫，支持少數族裔、女性等代表性不足群體大學生，攻讀科工數理領域碩士學位。(美聯社)

卡內基梅隆大學(Carnegie Mellon University，CMU)及「諾曼與露絲瑞爾斯基金會」(Norman and Ruth Rales)22日宣布合作推出1億5000萬元獎學金計畫，支持代表性不足群體，包括少數族裔、女性和新一代大學生在內，專攻STEM領域(科學、技術、工程、數學)碩士學位，實現「美國夢」。

這筆奬學金計畫，由位於匹茲堡的CMU提供3400萬元，剩下1億1600萬元全數由「諾曼與露絲瑞爾斯基金會」負擔；捐款占基金會2020年資產2億2100萬元一半以上。該基金會以家庭建築用品企業家及其妻子名字命名，近年每年撥600至800萬元資助教育，但過去從未向CMU捐贈過。

獎學金計畫自2024年起，為86名學生支付學費、津貼、相關指導及就業支援；美國公民和永久居民將有資格參加該計畫，但國際學生除外。CMU將與「榮恩布朗學者計畫」(Ron Brown Scholar Program)合作，該計畫提供非裔學生獎學金並確定候選人及相關招聘工作。

CMU校長賈哈尼安(Farnam Jahanian)表示，學貸債務及延遲進入勞動力市場，是少數族裔和第一代大學生較少攻讀STEM碩士研究生的主因；這也促使他支持為進入該計畫的所有學生提供津貼。

總部位於華府的「諾曼與露絲瑞爾斯基金會」總裁瑞爾斯(Josh Rales)指出， 基金會有興趣資助該計畫的部分原因，源自他兄弟米契爾和史蒂芬．瑞爾斯(Mitchell and Steven Rales)合設的丹納赫生命科學集團(Danaher Corporation)的招聘經驗；他們都認為STEM領域應該有更多元的聲音。

瑞爾斯自2014年以來一直在基金會全職工作，他說，每天走進基金會辦公室，看到牆上掛著父母的照片時，他都會提醒自己，「我們一定得好好工作，才能不辱家風」。

就業 美國公民 教育

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