Fed重量級官員威廉斯：2%通膨目標對平抑物價至關重要

紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯強調，平抑通膨是仍在進行中的工作。（路透）

紐約聯邦準備銀行總裁威廉 斯表示，美國央行未來幾年繼續致力於實現2%的通膨目標至關重要，並強調貨幣政策必須使供需達到更好的平衡，以降低通膨。

威廉斯周三在紐約聯邦準備銀行舉行的會議上表示，「最終，我們的工作很明確」，「我們的工作是確保恢復物價穩定，這確實是強勁經濟的基礎」。

本月公布的通膨和勞動市場都意外高於預期，Fed 官員已一再表明，利率 可能需要升至高於先前預期的水準。

與其他地區聯邦準備銀行每兩到三年輪調一次不同，紐約聯邦準備銀行總裁是聯邦公開市場操作委員會（FOMC）有投票權的常任成員。

威廉斯表示，美國經濟需求持續超出供給，可見不計食品、能源和住房的服務業持續面臨價格壓力。他也表示，持續的商品需求以及全球經濟中持續存在的供應鏈問題，可能有礙物價像有人原先預期那樣會快速下跌。

聖路易聯邦準備銀行總裁博拉德周三在另一個活動上也表示，美國經濟已證明比預期更具韌性，因此有必要進一步升息 ，最高可能達到5.375%。

Fed在1月31日至2月1日的會議上升息1碼（0.25個百分點），將利率提高至4.5%-4.75%的區間，已較去年12月2碼的升息步調放緩。周三公布的會議紀錄顯示，「少數」與會者原本支持較大幅度的升息。