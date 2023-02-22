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有染阪崎腸桿菌風險 利潔時召回15萬罐嬰兒配方奶粉

編譯徐薏茹／綜合21日電
英國消費品大廠利潔時，召回去年8月至9月間製造的近15萬罐嬰兒配方奶粉，配方奶粉存在可能被阪崎腸桿菌污染的風險。(路透)
英國消費品大廠利潔時，召回去年8月至9月間製造的近15萬罐嬰兒配方奶粉，配方奶粉存在可能被阪崎腸桿菌污染的風險。(路透)

英國消費品大廠利潔時(Reckitt)19日宣布，去年8月至9月間製造的近15萬罐嬰兒配方奶粉，因為存在可能被阪崎腸桿菌(Cronobacter sakazakii)污染的風險，予以全數召回。

這些配方奶粉在全美各地，及關島和波多黎銷售。

阪崎腸桿菌可以在極乾燥的環境生存，偶爾以污染物的形式出現在乾燥食品中，如配方奶、奶粉、草本茶葉，感染此病菌可能引發致命的併發症，如敗血症、腦膜炎。

利潔時的聲明表示，雖然配方奶產品的細菌檢測沒有呈陽性反應，但該公司擔憂發生交叉污染的情況，「我們致力生產最高品質與安全的商品，因為這個原因我們必須採取這次的特別措施。」

聲明指出有問題的奶粉批次檢測阪崎腸桿菌與其他細菌的結果為陰性，「這是一次個別情況，經過徹底調查，我們已經發現根本原因，與第三方的一原料有關。我們已經實行所有適當的糾正行動，包括不再從該供應商採購這種原料。」

有問題的配方奶批號為ZL2HZF和ZL2HZZ，印在奶粉罐底部的統一商品條碼(UPC code)為300871214415。受召回影響的配方奶約14萬5000罐。

阪崎腸桿菌對不到兩個月大的嬰兒特別有害，與其最相關的就是嬰兒配方奶污染事件。

阪崎腸桿菌通常透過勺子或其他器具進入配方奶粉，當器具放置於未適當清潔消毒的物體表面時，一旦沾染上阪崎腸桿菌，病菌就能透過此途徑進入配方奶繁殖生長

低齡幼童感染此病菌會出現發燒、無精打采、拒絕進食、哭鬧更頻繁等狀況。

在最嚴重的情況下，感染的幼童可能突然發作，需要立即送醫治療。

阪崎腸桿菌若進入血液，可能導致敗血症，血液受到污染並被免疫系統攻擊；若感染脊椎、大腦可能引起嚴重發炎，造成腦膜炎。

阪崎腸桿菌正是導致去年美國亞培藥廠(Abbott Laboratories)關閉密西根州斯特吉斯(Sturgis)配方奶粉工廠的原因，該事件引發全國奶粉短缺危機。

檢測 併發症 密西根州

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