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「星冰樂」有玻璃渣？星巴克召回逾30萬瓶

編譯周芳苑／綜合20日電
星巴克生產的30多萬瓶香草口味星冰樂冰咖啡飲料疑似瓶中有玻璃碎片，已被召回。(路透)
星巴克生產的30多萬瓶香草口味星冰樂冰咖啡飲料疑似瓶中有玻璃碎片，已被召回。(路透)

聯邦食品暨藥物管理局(Food and Drug Administration，FDA)表示，星巴克(Starbucks)咖啡生產的30多萬瓶香草口味星冰樂冰咖啡飲料(Starbucks vanilla Frappuccinos)疑似瓶中有玻璃碎片，已被召回。

被點名召回的13.7盎斯瓶裝星巴克咖啡飲品共有四批，到期日都在2023年，依序是3月8日、3月29日、6月4日、6月10日，瓶上的商品代碼(UPC number)是0 12000-81331 3。被召回的星巴克飲料共2萬5200箱，每一箱有12瓶，總計30萬2400瓶。

根據食品藥物管理局網站，分銷星巴克品牌即飲咖啡的百事公司(PepsiCo)主動發出召回通知。

召回通知稱，這些飲料在全美各地販售，代售業者包括知名連鎖零售商Target百貨、亞馬遜(Amazon)線上購物、沃爾瑪百貨(Walmart)、西夫韋超市(Safeway)。

百事公司1994年與星巴克合資的「北美咖啡合作夥伴」(North American Coffee Partnership)啟動召回；根據聲明，這些產品並未在星巴克門市銷售，目前各分銷零售店正將商品下架。

擁有這些飲品的消費者可致電1-800-211-8307。

星巴克和百事公司合作分銷星巴克飲品，雙方都未馬上出面發表評論。

根據食品暨藥物管理局官網，該政府單位將這次召回歸類為第二類(class II)，代表任何人接觸召回產品可能導致暫時或醫學上可逆的不良健康後果，換句話說，造成嚴重不良健康後果的可能性不大。

星巴克 咖啡 食品暨藥物管理局

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