我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

反映美國社會 2022年機場安檢攔下破紀錄6542枝槍

土耳其重災區再傳規模6.4地震 3死200多人送醫

天普大學校警被槍殺 18歲男子被控

編譯周芳苑／綜合20日電
一名天普大學校警18日在校園附近遭槍殺，18歲男子菲弗面臨謀殺罪名和其他指控。（美聯社）
一名天普大學校警18日在校園附近遭槍殺，18歲男子菲弗面臨謀殺罪名和其他指控。（美聯社）

編譯周芳苑／綜合20日電

一名天普大學(Temple University)校警18日在校園附近遭槍殺，18歲男子菲弗 (Miles Pfeffer)面臨謀殺罪名和其他指控。

費城地方檢察官辦公室表示，菲弗將因菲茨杰羅(Christopher Fitzgerald)警員之死而面臨謀殺、謀殺執法人員、搶劫、劫車和武器犯罪等指控；檢察官稱，菲茨杰羅獲報前往校園附近處理一起事件、抵達現場時頭部中彈。

地方檢察官克拉斯納(Larry Krasner)聲明說，菲弗被控試圖搶走菲茨杰羅的配槍；當該名員警躺在地上身負致命傷時，嫌犯還動手掏他的口袋，不久後又在謀殺地點附近劫車。

巴克斯郡(Bucks County)地方檢察官辦公室表示，19日早上7 點多，菲弗在家中被費城警察及賓州州警、聯邦警察拘留。

天普大學校方表示，遇害的菲茨杰羅自2021年10 月起在大學校警隊服務。該校負責公共安全的副校長格里芬(Jennifer Griffin)透過聲明表示，菲茨杰羅警員獻出自己的生命、無私服務並捍衛這個社區。

天普大學校長溫加德 (Jason Wingard)說，槍擊事件提醒大家，這個城市和國家正面對前所未有的暴力流行病。警察為保護學生、教職員工和社區而每天勇敢犧牲，

費城問詢報(Philadelphia Inquirer)引述天普大學營運長凱澤 (Ken Kaiser) 的話說，這是他在校工作30多年來首次有校警被殺害。

賓州州長夏皮羅(Josh Shapiro)在推特上發文致意。州警協會(Fraternal Order of Police State Lodge)主席李根(Joseph Regan)也表達哀悼。

費城問詢報報導，這是2020年以來費城警察執勤時被槍殺的首例。

費城 警察 天普

上一則

星巴克30多萬瓶香草星冰樂咖啡飲品瓶中疑有玻璃片 被召回

延伸閱讀

槍殺洛杉磯輔理主教的嫌犯被捕

槍殺洛杉磯輔理主教的嫌犯被捕
洛杉磯輔理主教遭槍殺身亡 熱助窮人移民 教友悲痛不捨

洛杉磯輔理主教遭槍殺身亡 熱助窮人移民 教友悲痛不捨
槍殺3少女 性侵12歲童 男子畏罪自戕

槍殺3少女 性侵12歲童 男子畏罪自戕
密州小鎮 男槍殺6人被捕 動機不明 死者包括槍手前妻、繼父

密州小鎮 男槍殺6人被捕 動機不明 死者包括槍手前妻、繼父

熱門新聞

43歲的非裔男子麥克瑞不明動機到密州大校園開槍濫殺。(密州大警局)

密州大3死5傷均為學生 倖存者忘不了同學痛苦尖叫求救

2023-02-14 09:06
航空業刊物《Air Current》13日獨家披露，美國聯合航空2022年2022年12月18日發生一架波音777-200班機起飛後不久，隨即驟降至距離太平洋海平面不到250公尺處。(路透資料照片)

不到1分鐘驟降1400呎 聯航夏威夷驚魂 急墜險落海

2023-02-13 22:23
美軍上周末用F-22戰機發射每枚價值達40萬美元的飛彈，擊落了幾個不明飛行物，而其中之一可能只是價值12美元的氣球。（美聯社）

尷尬了…F-22戰機射40萬美元飛彈 恐打下12美元民間氣球

2023-02-17 22:04
(取自YouTube)

外送披薩跌倒 72歲婦獲善款26萬

2023-02-19 16:55
美國佛州女子納莎莉1月底在健身房鍛鍊時，突遭一名男子襲擊、抱住跟按倒在地，但她不斷反擊，事後更告訴警方，「我會告訴每個女人，永遠堅持戰鬥、絕不放棄」。（照片翻攝：IG / fitgemsnation）

影／獨自在健身房鍛鍊時遇襲 24歲女子頑強反抗讓歹徒無法得逞

2023-02-17 11:48
20歲的郝強(John Hao)日前在密州大校園槍擊案中不幸中彈。(GoFundme截圖)

密州大中槍中國留學生 胸部以下癱瘓 肺部受損

2023-02-19 09:22

超人氣

更多 >
前副總統高爾的投資公司出清台積電ADR 理由曝光

前副總統高爾的投資公司出清台積電ADR 理由曝光
瓦斯大漲價4補助可申請 氣候基金90至120元主動入帳

瓦斯大漲價4補助可申請 氣候基金90至120元主動入帳
被罵「愚蠢華人」 亞裔女公車上遭蛋襲 金山男咆哮攻擊

被罵「愚蠢華人」 亞裔女公車上遭蛋襲 金山男咆哮攻擊
雞蛋1.99一去不復返…超市特價促銷 民眾仍嫌貴

雞蛋1.99一去不復返…超市特價促銷 民眾仍嫌貴
頂流明星「一問三不知」遭央視暗批：絕望的文盲

頂流明星「一問三不知」遭央視暗批：絕望的文盲