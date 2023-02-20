天普大學校警被槍殺 18歲男子被控

一名天普大學校警18日在校園附近遭槍殺，18歲男子菲弗面臨謀殺罪名和其他指控。（美聯社）

編譯周芳苑／綜合20日電

一名天普 大學(Temple University)校警18日在校園附近遭槍殺，18歲男子菲弗 (Miles Pfeffer)面臨謀殺罪名和其他指控。

費城 地方檢察官辦公室表示，菲弗將因菲茨杰羅(Christopher Fitzgerald)警員之死而面臨謀殺、謀殺執法人員、搶劫、劫車和武器犯罪等指控；檢察官稱，菲茨杰羅獲報前往校園附近處理一起事件、抵達現場時頭部中彈。

地方檢察官克拉斯納(Larry Krasner)聲明說，菲弗被控試圖搶走菲茨杰羅的配槍；當該名員警躺在地上身負致命傷時，嫌犯還動手掏他的口袋，不久後又在謀殺地點附近劫車。

巴克斯郡(Bucks County)地方檢察官辦公室表示，19日早上7 點多，菲弗在家中被費城警察 及賓州州警、聯邦警察拘留。

天普大學校方表示，遇害的菲茨杰羅自2021年10 月起在大學校警隊服務。該校負責公共安全的副校長格里芬(Jennifer Griffin)透過聲明表示，菲茨杰羅警員獻出自己的生命、無私服務並捍衛這個社區。

天普大學校長溫加德 (Jason Wingard)說，槍擊事件提醒大家，這個城市和國家正面對前所未有的暴力流行病。警察為保護學生、教職員工和社區而每天勇敢犧牲，

費城問詢報(Philadelphia Inquirer)引述天普大學營運長凱澤 (Ken Kaiser) 的話說，這是他在校工作30多年來首次有校警被殺害。

賓州州長夏皮羅(Josh Shapiro)在推特上發文致意。州警協會(Fraternal Order of Police State Lodge)主席李根(Joseph Regan)也表達哀悼。

費城問詢報報導，這是2020年以來費城警察執勤時被槍殺的首例。