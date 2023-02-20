星巴克30多萬瓶香草星冰樂咖啡飲品瓶中疑有玻璃片 被召回

星巴克生產的30多萬瓶香草口味星冰樂冰咖啡飲料(Starbucks vanilla Frappuccinos)疑似瓶中有玻璃碎片，已被召回。（路透）

食品藥物管理局(Food and Drug Administration)表示，知名咖啡 業者星巴克 (Starbucks)生產的30多萬瓶香草口味星冰樂冰咖啡飲料(Starbucks vanilla Frappuccinos)疑似瓶中有玻璃碎片，已被召回。

根據食品藥物管理局網站，分銷星巴克品牌即飲咖啡的百事公司(PepsiCo)主動發出召回通知。

1 月下旬發出的召回通知稱，這些飲料在全美各地販售，代售業者包括知名連鎖零售商Target百貨、亞馬遜(Amazon)線上購物、沃瑪百貨(Walmart)、西夫韋超市(Safeway)。

百事公司1994年與星巴克合資的「北美咖啡合作夥伴」(North American Coffee Partnership)啟動召回；根據聲明，這些產品並未在星巴克門市銷售，目前各分銷零售店正將商品下架。

被點名召回的13.7盎斯瓶裝星巴克咖啡飲品共有四批，到期日都在2023年，依序是3月8日、3月29日、6月4日、6月10日，瓶上的商品代碼(UPC number)是0 12000-81331 3。家裡有這些飲品的消費者可致電1-800-211-8307。

被召回的星巴克飲料共2萬5200箱，每一箱各有12瓶，總計30萬2400瓶。

星巴克和百事公司合作分銷星巴克飲品，雙方都未馬上出面發表評論。

根據食品藥物管理局官網，該政府單位將這次召回歸類為第二類(class II)，所代表的意義是，任何人接觸召回產品可能導致暫時或醫學 上可逆的不良健康後果，換句話說，造成嚴重不良健康後果的可能性不大。