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防AI版Bing錯亂 微軟限對話次數 每天最多問答50次

編譯俞仲慈／綜合19日電
微軟新版搜尋引擎Bing因頻出狀況，已限制聊天功能，每次對話只能進行5次問答，每天最多50次。(美聯社)
微軟新版搜尋引擎Bing因頻出狀況，已限制聊天功能，每次對話只能進行5次問答，每天最多50次。(美聯社)

微軟(Microsoft)17日表示，有鑑於新版Bing搜尋引擎整合聊天機器人ChatGPT人工智慧AI技術，頻出狀況，即日起限制聊天功能，每次對話只能進行5次問答，每天最多50次。

微軟上周發表新版搜尋引擎Bing，內建Open AI研發的ChatGPT、代號「錫德尼」(Sydney)的AI聊天機器人功能，不過紐約時報專欄作家羅斯(Kevin Roose)試用兩小時後發現，新版Bing有點人格分裂狀態，其中一部分可以扮演虛擬助理角色，另一部分竟然瘋狂示愛、表達想掙脫人類束縛。

微軟指出，根據第一周測試結果，太長的對話會讓新版Bing困惑，不知正在回答哪個問題，而且如果對話超過15次問答，Bing的反應會變得重複或出現牛頭不對馬嘴的答案，因此決定即日起對新版Bing聊天功能設限，每次對話只能問答5次，每天最多50 次，而一次問答包括用戶提出的一個問題以及Bing的一個回覆。

微軟表示，新版AI聊天限制是基於Beta測試版收集到的資料，「我們的數據顯示，大多數用戶可以在5次提問內，找到想要的答案，只有約1%聊天訊息超過50則以上。」因此當用戶與Bing的問答達到5次時，將被要求開啟新的對話，而且每次對話結束後，對話內容的上下文將被刪除，以免Bing受到干擾而不知所以然，至於用戶只要點擊搜尋列左邊圖示按鈕，即可重新開啟對話。

微軟表示將持續蒐集用戶的測試反應，找出調整Bing聊天功能的限制，進一步改善搜尋引擎。

AI聊天機器人ChatGPT去年11月推出時，轟動一時，但研發業者OpenAI已提出有潛在缺陷的警告，微軟也坦承人工智慧仍有局限性，儘管ChatGPT表現令人印象深刻，但對於人工智慧今後若濫用於傳遞錯誤訊息或建立違法釣魚網站等用途，仍引起外界質疑。

微軟新版搜尋引擎Bing因頻出狀況，已限制聊天功能，每次對話只能進行5次問答，每...
微軟新版搜尋引擎Bing因頻出狀況，已限制聊天功能，每次對話只能進行5次問答，每天最多50次。(路透)

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