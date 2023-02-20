防AI版Bing錯亂 微軟限對話次數 每天最多問答50次

微軟新版搜尋引擎Bing因頻出狀況，已限制聊天功能，每次對話只能進行5次問答，每天最多50次。(美聯社)

微軟 (Microsoft)17日表示，有鑑於新版Bing搜尋引擎整合聊天機器人ChatGPT 人工智慧AI 技術，頻出狀況，即日起限制聊天功能，每次對話只能進行5次問答，每天最多50次。

微軟上周發表新版搜尋引擎Bing，內建Open AI研發的ChatGPT、代號「錫德尼」(Sydney)的AI聊天機器人功能，不過紐約時報專欄作家羅斯(Kevin Roose)試用兩小時後發現，新版Bing有點人格分裂狀態，其中一部分可以扮演虛擬助理角色，另一部分竟然瘋狂示愛、表達想掙脫人類束縛。

微軟指出，根據第一周測試結果，太長的對話會讓新版Bing困惑，不知正在回答哪個問題，而且如果對話超過15次問答，Bing的反應會變得重複或出現牛頭不對馬嘴的答案，因此決定即日起對新版Bing聊天功能設限，每次對話只能問答5次，每天最多50 次，而一次問答包括用戶提出的一個問題以及Bing的一個回覆。

微軟表示，新版AI聊天限制是基於Beta測試版收集到的資料，「我們的數據顯示，大多數用戶可以在5次提問內，找到想要的答案，只有約1%聊天訊息超過50則以上。」因此當用戶與Bing的問答達到5次時，將被要求開啟新的對話，而且每次對話結束後，對話內容的上下文將被刪除，以免Bing受到干擾而不知所以然，至於用戶只要點擊搜尋列左邊圖示按鈕，即可重新開啟對話。

微軟表示將持續蒐集用戶的測試反應，找出調整Bing聊天功能的限制，進一步改善搜尋引擎。