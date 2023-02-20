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救媽或救嬰？ 孕婦流行預立遺囑

編譯俞仲慈／綜合19日電
「先救媽咪？先救嬰兒？」愈來愈多孕婦拍攝影片上傳留言，避免留下遺憾。（Getty Images）
「先救媽咪？先救嬰兒？」愈來愈多孕婦拍攝影片上傳留言，避免留下遺憾。（Getty Images）

聯邦最高法院八個月前推翻羅訴韋德案(Roe v. Wade)，終止憲法墮胎權後，十多個州已禁止或嚴格限制墮胎，導致各州墮胎法律混亂，意外引發孕婦預立生前遺囑的後遺症，有愈來愈多的孕婦拍攝影片上傳至抖音(TikTok)宣告分娩時，要先救自己還是先救嬰兒，避免給自己和家人留下遺憾。

德州聖安東尼奧市(San Antonio)的艾希莉·馬丁尼茲(Ashley Martinez)是在TikTok發布「生前遺囑」的諸多孕婦之一，現年29歲的她是四個男孩的母親，如今懷上多年期盼的女兒，卻趕在5月預產期前發布影片，懇求醫生在分娩時，優先考慮救自己，而非尚未出生的胎兒。

因為上次分娩時，馬丁尼茲出現臍帶脫垂緊急狀況，所幸接受剖腹手術後，母子均安，但自最高法院去年6月裁決後，她擔心醫師優先考慮搶救未出生胎兒，而非母親的性命。

「我不要讓我的孩子們經歷我的遭遇，因為我在沒有母親的情況下長大。」馬丁尼茲補充表示，「不論選擇已出生的孩子或選擇尚未出生的胎兒，都是一項艱難抉擇。」

另一名來自俄勒岡州波特蘭(Portland)的孕婦托瓦爾(Leslie Tovar)表示，儘管俄州對墮胎沒有法律約束，但她還是公布影片，因為擔心醫生為避免承擔法律責任，優先考慮搶救胎兒；她表示：「一想到兩個六歲、四歲的兒子沒有媽媽，我就無法忍受。」

根據醫學專家表示，懷孕期間確實偶爾會出現併發症，導致提前分娩以拯救母親性命，密歇根大學Von Voigtlander婦女醫院內科醫師蘭根(Elizabeth Langen)表示，「如果在胎兒未足24周前強行醫療介入，胎兒存活率會很低。」但不諱言，聯邦最高法院對羅訴韋德案的逆轉裁決，確實讓終止危險妊娠的醫療行為變得更加複雜。

紐約婦產科醫師海達內克(Franziska Haydanek)針對近幾個月來TikTok的諸多生前遺囑影片，也表示，「我們會竭盡全力搶救母親和胎兒，我想不到醫療團隊有哪一次放棄一名有存活機會的產婦，這並非現代醫學的實況，而是我們在電視上看到的場景。」

墮胎 TikTok 醫學

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