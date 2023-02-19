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外送披薩跌倒 72歲婦獲善款26萬

記者顏伶如／綜合報導
達美樂披薩72歲外送員芭芭拉‧吉列斯裴(中)送披薩摔倒後，屋主凱赫朗(右)和妻子蕾西‧克萊恩(左)已在網上為吉列斯裴募得逾26萬元「額外小費」。 (GoFundMe網站)
達美樂披薩72歲外送員芭芭拉‧吉列斯裴(中)送披薩摔倒後，屋主凱赫朗(右)和妻子蕾西‧克萊恩(左)已在網上為吉列斯裴募得逾26萬元「額外小費」。 (GoFundMe網站)

達美樂披薩(Domino's)72歲外送員芭芭拉‧吉列斯裴(Barbara Gillespie)2月3日為南卡羅來納州一戶家庭送披薩時，走路不穩摔倒在地，掙扎模樣被門鈴監視器拍下，還為打翻食物頻頻道歉。短片在抖音(TikTok)累計超過300萬瀏覽人次。這戶家庭為外送員發動網路募款，已募得逾26萬元。

屋主凱赫朗(Kevin Keighron)接受「早安美國」(Good Morning America)晨間新聞節目訪問時說，打開門看到吉列斯裴摔倒在地，設法爬起。他說：「當時她對於打翻食物的擔心，遠遠超過其他事物，我則想著，別管食物了，我比較關心妳。」

凱赫朗與妻子蕾西‧克萊恩(Lacey Klein)在GoFundMe網站成立募款專頁，做為給吉列斯裴的「額外小費」。募款活動發起之後，獲得1萬4000名網友響應，累計捐款金額達26萬餘元。吉列斯裴在達美樂披薩工作已五年半。

克萊恩受訪時說：「我們原本想說，要給她多一點小費，並且親自把錢拿給她。我們萬萬沒想到收到這麼多捐款。」她說：「我們非常激動，非常興奮發動募款的隔天就有好消息可以告訴她。」

吉列斯裴說，收到陌生人捐款這麼多錢，令她感到非常意外。她說：「我幾乎已經對人失去希望了，因為現在社會上很多人非常刻薄。」

她表示：「而現在我們卻遇到有愛心、願意關懷的人。他們會關心別人，一個老年婦女。」

達美樂披薩對「早安美國」節目中，非常感謝充滿愛心的顧客協助吉列斯裴改變生活。

達美樂披薩發表聲明說：「芭芭拉在我們大家庭裡備受敬愛，最近剛獲得2022年度團隊成員獎。我們顧客非常喜歡她，她總是笑臉迎人。」對於獲得眾多網友捐款，達美樂披薩表示：「我們為她感到非常高興。」

吉列斯裴受訪時說，有了這筆捐款終於可以退休。她已在2月8日提出兩周後離職通知。

南卡羅來納州 退休 抖音

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