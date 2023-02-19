49歲男不屈不撓 冤獄28年終平反

密蘇里州49歲的強森因為殺人案冤獄28年後，才重獲自由。(美聯社)

密蘇里州 男子強森(Lamar Johnson)因為殺人案冤獄28年，在重獲自由三天後接受美聯社專訪表示，雖然他的自由被無辜剝奪，但慶幸自己能夠堅持到底，也感謝律師團隊的全力以赴，並期待未來的新生活。

49歲的強森表示：「我不能說我知道(平反)一定會發生，但我永遠不放棄為自己知道的正確事情而奮戰，我的自由無辜被剝奪，但我堅持到底。」

強森強調：「你必須自己跳出來，我認為引起法院或任何人關注的最好方法就是自己挑起大部分責任。」強森補充道：「我要不斷向執法單位和法院提出請求，這就是我做的事，而且給每個人都寫信。」

1994年，年僅20歲的強森和朋友博伊德(Marcus Boyd)在街頭販毒，但是博伊德遭到兩名蒙面男子槍殺身亡幾天後，強森被警方逮捕，檢方以毒品 交易糾紛引發殺機，並以謀殺罪名起訴強森。

強森始終堅持自己無辜，因為案發當時他和女友在一起，有不在場證明，但沒有被接受，直到去年12月舉行的平反聽證會，當年的目擊者艾爾金(James Gregory Elking)坦承受到警察 威脅才將強生指認為兇手，而且密蘇里州一名因他案被判處無期徒刑的受刑人霍華德(James Howard)出庭作證，指稱自己和另一名男子才是真兇，強森並未涉案。

不過強森的平反之路並不順遂，密蘇里州高等法院於2021年3月裁定強森謀殺案在定罪28年後，無權尋求重新審判，所幸律師團隊不屈不撓爭取平反聽證會，最終還給強森清白。

強生重獲自由後表示：「即使不確定未來如何，但我必須走出去學習、生活，讓一切恢復正常。」

根據維權團體無罪計畫表示，至今已協助超過240人重獲自由或者無罪獲釋，其中58%是黑人。