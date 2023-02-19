停電2天 甘迺迪機場部分復原

甘迺迪機場18日起逐步重開，但已不見前一日旅客滯留機場狀況。(記者劉梓祁／攝影)

紐約甘迺迪機場 (JFK)第一航廈因雜物間電閘起火導致大面積停電，於16日暫停運營，數百航班受到影響；該航廈於18日清晨起有限度開放，原本滯留於航廈內的旅客多已被疏散，機場當局於18日中午推文表示，電力已全部恢復，正測試網路系統，航廈預計可於今(19)日全面恢復正常運營。

第一航廈內因停電而損壞的屏幕。(記者劉梓祁／攝影)

甘迺迪機場18日起逐步重開，但已不見前一日旅客滯留機場狀況。(記者劉梓祁／攝影)

機場工作人員表示，安檢入口已於18日早上重新開放，至當天中午已恢復近30%機場服務，該航廈每日服務旅客量約為整個機場的5%；截至18日，多數航班依然處於延誤狀態，或是被導至其他航廈及附近機場起降。

航廈內的航班信息，其中多數仍延誤或取消。(記者劉梓祁／攝影)

有別於17日大批華人 旅客被困在機場內等候班機，18日航廈內只見少數幾位候機旅客。

大韓航空值機櫃台人員稱，該公司絕大多數航班仍然等待通知，無法起飛；旅客姜先生指，原定飛往首爾的航班應於18日清晨起飛，但一早收到郵件稱航班取消，並被自動分配至另一個19日凌晨的航班。他表示，由於酒店和租賃車輛均已退還，無奈只能在機場逗留一整天。

飛往土耳其伊斯坦堡的旅客Tikhon表示，航空公司仍通知他到第一航廈辦理登機手續，但飛機將從第七航廈起飛。

沙烏地阿拉伯航空櫃枱前擠滿旅客。(記者劉梓祁／攝影)

沙烏地阿拉伯航空櫃枱前擠滿旅客。(記者劉梓祁／攝影)

現場可見唯一有較多人逗留的櫃台為沙烏地阿拉伯航空(Saudia Airlines)櫃枱；旅客Dgilali表示，航班原定於當日下午2時起飛，但到達機場後被告知有五小時的延誤，他與其他旅客只好原地等候。

18日已有部分電子屏幕恢復，但仍有部分屏幕無法正常工作或為黑屏狀態。

第一航廈的安檢入口已於18日早上重新開放。(記者劉梓祁／攝影)

甘迺迪機場18日起逐步重開，但已不見前一日旅客滯留機場狀況。(記者劉梓祁／攝影)

截至17日，至少有44個航班被延誤、30個航班被取消，16日則至少有200個航班被延誤、32個航班被取消。自16日以來，除去被取消的航班，其餘班次被改至第四航廈起降，還有旅客被巴士送往新澤西州 搭機。

甘迺迪機場18日起逐步重開，但已不見前一日旅客滯留機場狀況。(記者劉梓祁／攝影)

根據航班跟蹤軟件FlightAware數據，一架飛往紐約的紐西蘭航空客機在經歷16小時飛行後，折返回到出發地，亦有一架大韓航空客機在飛行超過13小時後，掉頭返回首爾。

航廈內的航班信息，其中多數仍延誤或取消。(記者劉梓祁／攝影)

機場表示，雖然第一航廈預計可於19日全面恢復正常運營，不過提醒旅客在出發前向航空公司確認航班狀態。