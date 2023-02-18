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帶5歲兒跳尼加拉瀑布 伊利諾州34歲母親當場亡

特派員黃惠玲／綜合報導
一名疑尋短的伊州母親帶著五歲兒子，從尼加拉瀑布跳下。(取自尼加拉瀑布USA )
一名疑尋短的伊州母親帶著五歲兒子，從尼加拉瀑布跳下。(取自尼加拉瀑布USA )

伊利諾州一名34歲母親，日前與丈夫、五歲兒子前往美、加邊境的尼加拉瀑布時，帶著兒子從90呎高懸崖邊跳下瀑布峽谷冰凍的河岸，母親當場死亡，兒子生還但傷勢嚴重。當地警方判斷該起事件，自殺的可能性很大。

紐約州警方16日表示，這名34歲的母親是在12日中午12時30分左右，在紐約州立公園尼加拉的山羊島爬過欄杆後跳下。該名婦女屍體在風之洞(Cave of the Winds)附近發現，風之洞位於橫跨加拿大邊境瀑布的美國一側。

五歲男童獲救後被送往水牛城一家兒童醫院，他的頭部受傷，在接受手術後，目前情況仍然危殆。

媒體報導指出，從現場照片顯示，悲劇發生後不久，被救起的男孩送進救護車時意識仍然清醒，他被帶到救護車內後不久，就送上直升機轉往醫院接受緊急治療。

警方表示，這名婦女與丈夫、兒子一起從伊州到瀑布旅遊，警方正在訪談其丈夫及其他證人。

紐約州公園警察隊長羅拉(Chris Rola)說，調查仍在進行中，警方表示，該事件暫以死者有自殺企圖偵辦。

羅拉說，尼加拉瀑布是一處很難救援的地方，但兩人掉下的地點，剛好在風之洞電梯附近的峽谷，救援人員可以很容易抵達，因此順利救出男童。他也提到，雖然事發當天天氣很好，但峽谷下冰層很厚。

紐約州騎警奧卡拉漢(James O'callaghan)說，由於這起案件中死者有自殺的可能性，所以不會公布姓名。他也未解釋為什麼這家人會從伊州到尼加拉瀑布。

紐約州 邊境 伊州

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