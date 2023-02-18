什麼是額顳葉失智症？ 症狀開始後預期平均可活7至13年

好萊塢動作巨星布魯斯威利，16日被宣布確診「額顳葉失智症」。(美聯社)

因「失語症 」(aphasia)而在去年3月底由家人宣布「息影」的好萊塢動作巨星布魯斯威利 (Bruce Willis)，16日被宣布進一步確診「額顳葉失智 症」 (FTD，frontotemporal dementia)；額顳葉退化症協會(AFTD)指出，目前沒有治療方法可阻止此病症持續惡化。

根據額顳葉退化症協會的說法，FTD包含各種大腦額葉和顳葉退化疾病，導致患者功能「無可避免地下降」；AFTD官網寫道，「隨著時間推移，FTD患者容易患上肺炎、感染或跌倒受傷等身體併發症，症狀開始後的平均預期壽命為7至13年；最常見的死亡原因是肺炎」。

雖然FTD與最常見的失智症類型─阿茲海默症(Alzheimer's Disease)有些症狀相似，但其間仍有關鍵差異。FTD往往會在較年輕時出現影響，大多數患者發病年齡介於45至64歲之間。

「隨著疾病發展，患者在計畫或組織活動時可能會越來越困難，」AFTD官網指稱，「他們可能會在社交場合或工作環境中表現不當，難與他人溝通或與親人相處」。

根據馬友診所(Mayo Clinic)解釋，「失語症」是FTD亞型之一，可能包括理解和語言表達益發困難。行為上的改變可能包括判斷力、人際交往能力、缺乏抑制力和更多不尋常跡象；例如「去吃不可食用的東西」。

較罕見的FTD亞型包括涉及動作能力失調症狀的疾病，如帕金森氏症和肌肉萎縮硬化症(ALS, amyotrophic lateral sclerosis)。

AFTD在其官網發布了布魯斯威利家族的聲明；該組織並表示，「當威利家族公布他們的重要消息時，我們感同身受」。

布魯斯威利現任妻子艾瑪·威利(Emma Heming Willis)已同意擔任AFTD大使，未來將努力提高民眾對FTD的認識。