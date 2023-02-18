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蛋價飆 議員致函蛋商討說法 農民團體促徹查是否哄抬價格

編譯陳韻涵／綜合17日電
雞蛋價格飛漲，居高不下，民主黨國會議員致函全美各大蛋商，要求解釋蛋價狂漲原因。(美聯社)
雞蛋價格飛漲，居高不下，民主黨國會議員致函全美各大蛋商，要求解釋蛋價狂漲原因。(美聯社)

勞工統計局(Bureau of Labor Statistics)數據顯示，美國蛋價1月為每打4.8元，比上個月漲價8.5%，比2022年1月上漲150%，引起農民和反壟斷倡議人士關切；民主黨國會議員已致函全美各大蛋商，要求對方說明為何蛋價近幾個月狂漲，要求在本月底回覆。

民主黨籍麻州聯邦參議員伊莉莎白‧華倫(Elizabeth Warren)和民主黨籍加州聯邦眾議員凱蒂‧波特(Katie Porter)在信中寫道，「努力把食物擺上餐桌的美國家庭必須知道，他們買蛋的價格上漲，是供給減少，還是企業貪婪」。

前述信件16日寄給全美各大蛋商的執行長，包括最大雞蛋生產商Cal-Maine Foods、第三大雞蛋供應商HillandaleFarms、印地安納州的Rose Acre Farms、Daybreak Foods，以及Versova Management，要求各大蛋商在3月1日前回覆。

農業部表示，禽流感自2022年以來導致超過5800萬隻雞與火雞死亡，是雞蛋漲價的原因之一；此外，飼料價格上揚、運送成本提高等因素也造成蛋價上漲。

農民團體近期則要求聯邦當局徹查，雞蛋公司是否哄抬價格；議員表示，雞蛋價格暴漲引發反壟斷疑慮，要求各方提供資訊並深入了解各蛋商之間是否曾就蛋價溝通。 

各大蛋商只有銷量占全美雞蛋銷量20%的Cal-Maine Foods上市，該公司去年12月提報證交所的淨營利高達600%。

雞蛋批發價格去年12月達高峰後，近期已穩定下跌，但跌幅仍未反映到消費端。

儘管今年許多食品與雜貨都漲價，奶油漲26.3%，人造黃油漲44.7%，但雞蛋的漲幅最大，1月蛋價同比去年大漲150%。

其他日常用品的價格自去年來便居高不下，麵粉漲20.4%，麵包漲14.9%，糖漲13.5%，牛奶漲11%，雞肉漲10.5%，蔬菜水果整體平均漲7.2%，熱狗漲11.4%，早餐香腸則漲10.1%。

另有少數商品變便宜，如培根價格下跌3.9%，生牛排則降價3%。

整體而言，雜貨價格一年來漲11.3%，但餐廳的餐點價格只漲8.2%，過去一年來食品價格漲10.1%，超越通膨的6.4%。

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