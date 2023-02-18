我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

裁員潮 新進華人留學生員工人心惶惶

尷尬了…F-22戰機射40萬元飛彈 恐打下12元民間氣球

FBI調查兒童色情 電腦遭駭 波及紐約站

記者張聲肇／綜合報導
據CNN報導，聯邦調查局正在調查一起「網路事件」，局裡的電腦系統遭駭客入侵，目前已「控制住」局面。(路透)
據CNN報導，聯邦調查局正在調查一起「網路事件」，局裡的電腦系統遭駭客入侵，目前已「控制住」局面。(路透)

據有線電視新聞網(CNN)等媒體報導，聯邦調查局(FBI)調查兒童色情的電腦系統最近遭到駭客惡意攻擊，波及FBI紐約調查站的電腦。

CNN於17日報導，聯邦調查局正在調查一起「網路事件」，局裡的網路專家正在處理某一電腦系統遭駭的事故，目前已「控制住」。

Gizmodo科技網站也引述FBI電子郵件聲明，說此一「孤立事件」已獲「控制」，但調查仍繼續進行。Gizmodo也去函FBI紐約調查站詢問，但未獲回覆。紐約調查站是FBI規模最大也最具知名度的地方分部。

消息人士告訴CNN，FBI仍在調查攻擊源頭來自哪裡。

2021年11月，有人利用FBI和州政府及其他執法單位聯絡的電郵地址，向數千個單位10萬個電郵信箱發出一封警告有網路威脅的信件。FBI到現在都無法公開指明，到底誰發出這封偽造信件。

FBI當時被迫把電郵系統從網路隔開，直到問題解決；它雖然很快就把自家軟體的弱點糾正了過來，但擋不住外界的質疑：為何外人居然有能力利用這麼重要的政府機構的電腦系統，發出讓全國倉皇應付網路幽靈攻擊威脅的信件？

聯邦司法部16日宣布成立「網路打擊部隊」，打擊企圖透過非法網路行徑竊取美國科技機密的駭客；這個「反駭客」打擊部隊包括FBI的網路專家，將在全國12大都市成立分部。

FBI 駭客 司法部

上一則

小心 星巴克這款瓶裝咖啡恐含玻璃 緊急召回2萬5000箱

下一則

帶5歲兒跳尼加拉瀑布 伊利諾州34歲母親當場亡

延伸閱讀

橙縣華女被控洗錢詐騙六罪 曾被FBI警告「錢騾」

橙縣華女被控洗錢詐騙六罪 曾被FBI警告「錢騾」
中國偵察氣球碎片 撈完了…送FBI實驗室調查

中國偵察氣球碎片 撈完了…送FBI實驗室調查
4華人紐約加州暗網販毒被抓 加密貨幣洗贓款720萬

4華人紐約加州暗網販毒被抓 加密貨幣洗贓款720萬
談妥了…紐約9萬公務員加薪、發獎金 還可在家辦公

談妥了…紐約9萬公務員加薪、發獎金 還可在家辦公

熱門新聞

星巴克示意圖。(Photo by S.Ratanak on Unsplash)

買星巴克被收小費4444.44元 奧克拉荷馬夫婦沒錢回亞洲

2023-02-12 14:09
福斯新聞網指出，Canada Goose外套價格昂貴，價格介於數百至1500美元間。（路透）

華府警告：穿「這品牌」外套恐淪搶匪目標

2023-02-12 09:02
43歲的非裔男子麥克瑞不明動機到密州大校園開槍濫殺。(密州大警局)

密州大3死5傷均為學生 倖存者忘不了同學痛苦尖叫求救

2023-02-14 09:06
航空業刊物《Air Current》13日獨家披露，美國聯合航空2022年2022年12月18日發生一架波音777-200班機起飛後不久，隨即驟降至距離太平洋海平面不到250公尺處。(路透資料照片)

不到1分鐘驟降1400呎 聯航夏威夷驚魂 急墜險落海

2023-02-13 22:23
蔡申。(本報檔案照)

麻州華男殺妻藏屍判終身監禁 受害者女兒：為何是我們受懲罰？

2023-02-10 11:58
美國佛州女子納莎莉1月底在健身房鍛鍊時，突遭一名男子襲擊、抱住跟按倒在地，但她不斷反擊，事後更告訴警方，「我會告訴每個女人，永遠堅持戰鬥、絕不放棄」。（照片翻攝：IG / fitgemsnation）

影／獨自在健身房鍛鍊時遇襲 24歲女子頑強反抗讓歹徒無法得逞

2023-02-17 11:48

超人氣

更多 >
對付「沉默殺手」高血壓 除了吃香蕉還要做這些事

對付「沉默殺手」高血壓 除了吃香蕉還要做這些事
與多人發生不正當性關係 中國最年輕女廳官被雙開

與多人發生不正當性關係 中國最年輕女廳官被雙開
影／獨自在健身房鍛鍊時遇襲 24歲女子頑強反抗讓歹徒無法得逞

影／獨自在健身房鍛鍊時遇襲 24歲女子頑強反抗讓歹徒無法得逞
劉文正人在哪？資深媒體人爆料「住私人島還有守衛」

劉文正人在哪？資深媒體人爆料「住私人島還有守衛」
伊州母親疑尋短 攜5歲子跳下尼加拉瀑布 1死1重傷

伊州母親疑尋短 攜5歲子跳下尼加拉瀑布 1死1重傷