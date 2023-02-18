FBI調查兒童色情 電腦遭駭 波及紐約站

據CNN報導，聯邦調查局正在調查一起「網路事件」，局裡的電腦系統遭駭客入侵，目前已「控制住」局面。(路透)

據有線電視新聞網(CNN)等媒體報導，聯邦調查局(FBI )調查兒童色情的電腦系統最近遭到駭客 惡意攻擊，波及FBI紐約調查站的電腦。

CNN於17日報導，聯邦調查局正在調查一起「網路事件」，局裡的網路專家正在處理某一電腦系統遭駭的事故，目前已「控制住」。

Gizmodo科技網站也引述FBI電子郵件聲明，說此一「孤立事件」已獲「控制」，但調查仍繼續進行。Gizmodo也去函FBI紐約調查站詢問，但未獲回覆。紐約調查站是FBI規模最大也最具知名度的地方分部。

消息人士告訴CNN，FBI仍在調查攻擊源頭來自哪裡。

2021年11月，有人利用FBI和州政府及其他執法單位聯絡的電郵地址，向數千個單位10萬個電郵信箱發出一封警告有網路威脅的信件。FBI到現在都無法公開指明，到底誰發出這封偽造信件。

FBI當時被迫把電郵系統從網路隔開，直到問題解決；它雖然很快就把自家軟體的弱點糾正了過來，但擋不住外界的質疑：為何外人居然有能力利用這麼重要的政府機構的電腦系統，發出讓全國倉皇應付網路幽靈攻擊威脅的信件？

聯邦司法部 16日宣布成立「網路打擊部隊」，打擊企圖透過非法網路行徑竊取美國科技機密的駭客；這個「反駭客」打擊部隊包括FBI的網路專家，將在全國12大都市成立分部。